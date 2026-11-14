Economie

Restaurantele, cafenelele și alte servicii HoReCa s-ar putea scumpi cu aproape 4% din 2027. Ce schimbări fiscale sunt pregătite

Restaurantele, cafenelele și alte servicii HoReCa s-ar putea scumpi cu aproape 4% din 2027. Ce schimbări fiscale sunt pregătiteBucate tradiţionale moldoveneşti/ Sursa foto: Moldova Travel
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Mesele la restaurant, cafeaua și alte servicii din sectorul HoReCa ar putea costa mai mult începând cu anul 2027. Prețurile ar putea crește cu aproximativ 3,7%, după ce taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru acest sector va fi majorată de la 8% la 12%. Scumpirile ar putea fi resimțite direct de consumatori, avertizează Diana Ilicciev, președinta Comitetului pentru fiscalitate al Asociației Businessului European (EBA Moldova).

Dacă o masă la restaurant costă în prezent 500 de lei, nota de plată ar putea ajunge la aproximativ 519 lei. În cazul unei consumații de 1.000 de lei, diferența ar fi de circa 37 de lei. Calculele sunt valabile în situația în care operatorii vor transfera integral majorarea TVA în prețurile finale. Decizia va aparține însă fiecărei companii.

Majorarea cotei TVA de la 8% la 12% se va reflecta în costul serviciilor prestate de restaurante, cafenele și alte afaceri din domeniul HoReCa. Estimarea a fost prezentată de Diana Ilicciev în cadrul emisiunii „Banii”, de la Moldova 1.

Sursa foto: Radio Moldova

„O creștere de la 8 la 12% a cotei TVA cu siguranță se va reflecta în creșterea prețurilor cu circa 3.7% în produsele HoReCa, deci în serviciile prestate de către HoReCa”, a declarat reprezentanta EBA Moldova.

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Astfel, consumatorii ar putea plăti mai mult atât pentru mesele luate în oraș, cât și pentru cafea sau alte servicii oferite de localurile din acest sector. Impactul exact va depinde de modul în care agenții economici vor decide să gestioneze costurile suplimentare.

Accizele la combustibil ar putea aduce noi scumpiri

Majorarea TVA nu este singura măsură fiscală care ar putea pune presiune asupra prețurilor în 2027. Noua politică bugetar-fiscală prevede și creșterea accizelor la combustibil. Această măsură ar putea avea efecte asupra costurilor de transport, aprovizionare și distribuție.

Potrivit Dianei Ilicciev, scumpirea combustibilului se poate reflecta în prețurile unei game largi de produse și servicii. Costurile de transport reprezintă o componentă importantă în formarea prețurilor, inclusiv pentru produsele fabricate în Republica Moldova.

„Majorarea accizelor, cu siguranță, pentru că asta se va regăsi imediat în creșterea prețurilor la raft, inclusiv pe combustibil, iar combustibilul stă ca bază de calcul pentru formarea prețurilor la toate produsele autohtone și la toate serviciile prestate”, a avertizat experta.

Prin urmare, efectele modificărilor fiscale nu se vor limita la restaurante și cafenele. Creșterea cheltuielilor pentru transport și aprovizionare ar putea influența și prețurile altor bunuri și servicii.

mancare gatita la abur

mancare gatita la abur / sursa foto: colaj EVZ

Taxe locale diferite pentru unitățile de cazare

Noua politică fiscală include și o modificare care ar putea fi favorabilă pentru o parte dintre operatorii din sectorul HoReCa. Este vorba despre modul de calculare a taxelor locale pentru unitățile de cazare.

Acestea vor fi calculate în funcție de numărul nopților de cazare efectiv prestate, și nu ca procent din vânzări. Schimbarea ar putea reduce povara fiscală pentru unii operatori din domeniu.

Majorarea TVA pentru sectorul HoReCa face parte din politica bugetar-fiscală pentru anul 2027. Prin modificările propuse, autoritățile estimează venituri suplimentare la buget de aproximativ 5,1 miliarde de lei. Din această sumă, circa 1,6 miliarde de lei ar urma să provină din TVA, iar alte 2,7 miliarde de lei din accize.

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