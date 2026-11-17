Vicepremierul Marian Neacșu trage un semnal de alarmă cu privire la lipsa de performanță a întreprinderilor publice din România și anunță măsuri ferme pentru redresarea acestora. Potrivit oficialului guvernamental, companiile de stat aflate pe minus acumulează pierderi de aproximativ un miliard de euro anual, iar patru dintre ele generează 90% din această sumă.

Guvernul pregătește un program amplu de restructurare, menit să oprească hemoragia financiară provocată de societățile publice ineficiente. Marian Neacșu a explicat că lipsa rezultatelor economice este o problemă veche, care a determinat inclusiv Comisia Europeană să introducă reguli stricte prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

”Ducem după noi o componentă istorică în ceea ce priveşte companiile de stat cu pierderi. Am lansat ieri un program care cred eu că este extrem de ambiţios şi mai ales cred că este extrem de necesar pentru ţară. Am văzut opinii pozitive, am văzut şi opinii negative care înainte de a vedea exact ceea ce ne propunem să facem, au încercat, într-o tipologie oarcecum specifică, din păcate, poporului român, să mergem mai întâi cu partea de dărâmare a demersului.

Ce vreau să spun cu asta? În România, de foarte multă vreme, nu se face performanţă la întreprinderi publice. Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care Uniunea Europeană, prin PNRR, ne-a impus în primul rând criterii de performanţă pentru membrii consiliilor de administraţie şi o condiţie de guvernanţă corporativă la nivel european”, a declarat Marian Neacșu, marți seară, la Antena 3.

Viceprim-ministrul a recunoscut deschis că mecanismele create până acum pentru a monitoriza și eficientiza activitatea acestor societăți nu au dat randament, iar clasa politică nu a reușit să stopeze declinul lor economic. El a subliniat că autoritatea desemnată să urmărească performanța managerială nu a ”îndeplinit rolul pentru care a fost creată”, motiv pentru care politicienii nu au ”reuşit să oprească declinul multora dintre găurile negre” din economie.

În fața criticilor care acuză social-democrații de populism pe această temă, Neacșu a respins suspiciunile și a garantat că demersul său are ”cele mai bune intenţii”. El și-a exprimat hotărârea de a duce ”lucrurile la bun sfârşit”, bazându-se pe experiența administrativă acumulată de-a lungul timpului.

Datele prezentate de vicepremier arată o situație financiară critică la nivelul companiilor controlate de statul român. Din totalul societăților publice, un nucleu restrâns de întreprinderi centrale concentrează aproape toate pierderile financiare, printre exemplele notabile numărăndu-se CFR Marfă.

”Ceea ce ştiu este că demersuri pentru a aduce pe o zonă de construcţie pozitivă aceste companii au existat chiar şi în vechiul guvern. Vom pleca de la acele cifre, vom pleca de la acele cercetări. Pot să vă spun următoarele lucruri: în economia românească sunt 1.639 de societăţi în general, sunt 165 de societăţi locale, centrale şi restul sunt societăţi la nivel local. Din aceste 165 de societăţi la nivel naţional, în anul de referinţă 2024 s-au înregistrat circa un miliard pierdere şi patru dintre ele au contribuit cu 90% din aceste pierderi. Sunt lucruri pe care le ducem cu noi de ani de zile”, a punctat Marian Neacșu.

Pe lângă pierderile anuale uriașe, datoriile cumulate ale companiilor de stat ating pragul de 18 miliarde de lei. În ceea ce privește viitorul acestor entități și numărul celor care mai pot fi salvate, vicepremierul a precizat că hotărârile nu vor fi luate ”într-un grup restrâns de oameni”, ci vor fi fundamentate pe analize economice ”riguroase”.