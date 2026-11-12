Cetățenii români vor putea păstra și prezenta documentele oficiale direct de pe telefonul mobil începând cu anul viitor. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a anunțat joi calendarul oficial pentru operaționalizarea RO-Wallet, portofelul european pentru identitate digitală, precizând că lansarea completă a aplicației este stabilită pentru data de 14 ianuarie 2027.

Subiectul a fost analizat în cadrul ședinței Executivului, printr-o notă de informare care trasează etapele de implementare ale acestui instrument digital. Proiectul este gestionat de Ministerul Afacerilor Interne și urmărește să faciliteze accesul rapid la actele personale.

”Nota de informare, prezentat astăzi în guvern, vizează calendarul necesar operaţionalizării portofelului european pentru identitate digitală. Este o aplicaţie dezvoltată de Ministerul Afacerilor Interne, care va permite cetăţenilor să aibă pe telefonul mobil datele de identificare personală şi primele documente şi atestate în format digital”, a spus Dan Cărbunaru.

Conform datelor prezentate de oficialul guvernamental, utilizatorii vor avea posibilitatea să își acceseze și să își prezinte în format electronic datele de identitate, permisul de conducere, precum și informațiile referitoare la domiciliu și reședință.

Implementarea sistemului se va desfășura în mai multe etape, începând cu o fază de testare programată chiar la finalul acestui an, înainte de deschiderea către publicul larg.

”Aplicaţia va include şi o funcţionalitate de verificare a vârstei. Lansarea se va face etapizat, astfel până la finalul acestui an, mai exact pe 22 decembrie 2026, este prevăzută lansarea unei versiuni beta, destinată unui grup iniţial restrâns de utilizatori, concomitent cu procesul de certificare”, a menţionat Cărbunaru.

După debutul oficial din 14 ianuarie 2027, platforma va fi extinsă constant. Începând cu luna februarie a anului viitor, vor fi integrate treptat opțiuni suplimentare, printre care semnătura electronică cu certificat calificat și noi atestate electronice de atribute.

Operaționalizarea RO-Wallet răspunde atât nevoii de modernizare a administrației din România, cât și cerințelor legislative impuse la nivelul Uniunii Europene.

”Este un pas important nu doar pentru digitalizarea serviciilor publice din România, ci şi pentru respectarea obligaţiilor europene pe care România le are de îndeplinit, Regulamentul european privind identitatea digitală, stabilind datele 24 decembrie 2026 ca termen până la care statele membre trebuie să pună la dispoziţie cel puţin un portofel european pentru identitate digital”, a mai afirmat Dan Cărbunaru.

Reprezentantul Executivului a subliniat că autoritățile urmăresc să le pună la dispoziție românilor un instrument digital modern, sigur și interoperabil în tot spațiul european, menit să simplifice interacțiunea dintre cetățeni, instituțiile statului și furnizorii de servicii.