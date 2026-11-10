Justitie

Raport așteptat după șase luni de la numirea procurorilor-șefi. Nicușor Dan: Eu cred că există o dinamizare a activităţii parchetelor

Raport așteptat după șase luni de la numirea procurorilor-șefi. Nicușor Dan: Eu cred că există o dinamizare a activităţii parchetelorProces. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a vorbit marți seară despre activitatea procurorilor-șefi, afirmând că observă o intensificare a activității parchetelor. Șeful statului a anunțat că urmează să fie analizat un raport privind rezultatele obținute de conducerea parchetelor după primele șase luni de la numire.

Procurorii-șefi pregătesc raportul de activitate. Rezultatele vor fi analizate în perioada următoare

Întrebat dacă este mulțumit de activitatea procurorilor-șefi, Nicușor Dan a explicat că desemnarea acestora s-a făcut printr-o procedură de concurs, prevăzută de lege.

„Procedura de numire a procurorilor şefi a fost prevăzută de lege şi nu sunt procurorii propuşi de PSD. S-au înscris într-o procedură de concurs”, a afirmat președintele.

Referindu-se la persoanele alese pentru conducerea parchetelor, acesta a adăugat: „Eu consider că, faţă de situaţia din Ministerul Public, alegerea este una bună”.

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Nicușor Dan

Nicușor Dan. Surss foto: INQUAM

Raport privind activitatea parchetelor după șase luni

Președintele a mai anunțat că procurorii-șefi lucrează la un raport care va prezenta rezultatele activității lor după primele șase luni de mandat.

„O să vedem, că au trecut cele 6 luni, rezultatele pe care le au. Ştiu că lucrează la un raport. O să ne uităm toţi foarte repede la acel raport”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a mai spus că activitatea parchetelor s-a intensificat în ultima perioadă.

„Eu cred că există o dinamizare a activităţii parchetelor”, a mai declarat acesta.

Nicușor Dan, despre riscurile din Marea Neagră: „Ne îngrijorează situația de securitate”

Președintele a fost întrebat dacă schimbările politice din Bulgaria ar putea consolida sau, dimpotrivă, complica stabilirea unei poziții comune în fața provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre.

Nicușor Dan a evitat să comenteze evoluțiile politice interne din țara vecină, dar a dat asigurări că relațiile de cooperare dintre București și Sofia sunt foarte bune.

„Nu o să mă pronunț pe situația politică internă din Bulgaria, respect partenerul nostru. Doamna președinte va veni în decembrie în România. Cu dl Radev mă întâlnesc periodic la Consiliul European”, a declarat șeful statului.

Acesta a vorbit și despre colaborarea dintre România, Bulgaria și Turcia în domeniul securității maritime, menționând operațiunea comună de deminare din Marea Neagră.

„România, Bulgaria și Turcia desfășoară operațiunea de deminare în Marea Neagră. La summitul de la Ankara, a fost extinsă la protejarea infrastructurii critice”, a explicat Nicușor Dan.

Totodată, președintele a amintit de proiectul unui hub de securitate la Marea Neagră, care ar urma să aibă o locație mixtă, în Constanța și Varna.

„Colaborăm, de asemenea, pe înființarea hubului de securitate la Marea Neagră, cu locație mixtă, Constanța și Varna”, a afirmat acesta.

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