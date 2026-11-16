România ar fi ratat mai multe oportunități de investiții din China în ultimii ani, în timp ce state precum Ungaria sau Polonia au continuat să dezvolte proiecte economice cu Beijingul. Adrian Severin a susținut, în emisiunea „Contrapunct”, moderată de Dan Andronic, că printre proiectele discutate pentru România s-au aflat inclusiv înființarea unei bănci chineze și finanțarea unor lucrări de infrastructură.

Discuția a pornit de la diferențele dintre România și alte state din regiune în relația cu Beijingul. Dan Andronic a dat exemplul Ungariei și al investițiilor chineze atrase de aceasta, în timp ce Severin a amintit și situația Poloniei.

Fostul ministru de Externe a spus că România a tratat, într-o anumită perioadă, relațiile cu alte puteri ca și cum acestea ar fi incompatibile cu alianțele deja existente.

Adrian Severin a spus că, atunci când a avut responsabilități în politica externă, a susținut menținerea alianțelor existente, dar și dezvoltarea unor relații cu alte state.

„Noi vrem noi aliați, nu în locul vechilor aliați, ci alături de vechii aliați”, a afirmat acesta.

În același context, fostul ministru a vorbit despre relația cu Statele Unite.

„Loialitatea noastră față de un aliat, de pildă Statele Unite, nu se măsoară în gradul de ostilitate cu care tratăm o altă țară, o altă putere”, a spus Severin. El a amintit și vizita de stat în China din 1997, în timpul mandatului lui Emil Constantinescu, când partea română a susținut că relația dintre cele două state are caracter strategic. „Relația sino-română are caracter strategic în mod obiectiv”, a spus Adrian Severin.

Potrivit fostului ministru, politica României s-a schimbat ulterior.

„Asta s-a întâmplat până acum un deceniu, un deceniu și jumătate, când au venit la putere unii care au crezut într-adevăr că, închizând porțile Chinei, putem să deschidem mai larg porțile Americii sau porțile Uniunii Europene”, a declarat Severin. El susține că această strategie nu a produs rezultatul așteptat. „Aceste porți nu s-au deschis mai larg pentru noi. În schimb, noi am fost legați aici la gard, iar ceilalți, și americanii, și vest-europenii, se duceau la Beijing și făceau afaceri”, a spus acesta.

Dan Andronic a dat ca exemple Serbia, Ungaria și Cehia, iar Severin a adăugat Polonia.

Adrian Severin a remarcat că Polonia a continuat să beneficieze de investiții chineze chiar și în condițiile unei politici apropiate de Bruxelles.

„În ciuda acestei ascultări față de Bruxelles, totuși Polonia a beneficiat de proiecte chineze extrem de importante”, a afirmat el.

Dan Andronic a amintit o investiție de aproximativ un miliard de euro făcută de un mare retailer online în Polonia, unde a fost creat un hub de distribuție pentru Uniunea Europeană.

„Eu cred că avem în total un miliard de euro investiții chineze în România”, a spus moderatorul.

„Da, da, deși disponibilitatea există”, a răspuns Adrian Severin.

Fostul ministru de Externe a spus că a adus în România mai multe propuneri de investiții venite din China.

„Am venit la un moment dat cu câteva oferte importante de investiții chineze”, a afirmat acesta. Printre proiectele discutate s-ar fi aflat și o bancă. „Inclusiv posibilitatea de a se crea o bancă chineză, asta s-a dus după aia la Budapesta”, a spus Severin.

Acesta a vorbit și despre proiecte de infrastructură.

„Niște infrastructuri extraordinare de care avem nevoie și pe care acum le facem gâfâind, care puteau fi finanțate cu credite chinezești”, a afirmat fostul ministru.

Potrivit relatării sale, răspunsul primit în România a fost că astfel de proiecte nu ar fi putut fi realizate din cauza restricțiilor Uniunii Europene. Adrian Severin, care era atunci europarlamentar și membru al delegației Parlamentului European pentru relația cu China, spune că a cerut un punct de vedere scris Comisiei Europene.

„Am zis: foarte bine, merg la Comisia Europeană și pun o întrebare scrisă, nu ce șoptesc ei pe coridoare, să-mi spună oficial”, a declarat el. Potrivit fostului ministru de Externe, răspunsul primit arăta că statele membre puteau face astfel de investiții. „Am preferat ca aceste investiții să aibă loc după ce noi facem un tratat global de investiții cu China, dar până atunci fiecare guvern este liber să le facă”, a citat acesta.

Documentul ar fi fost transmis ulterior autorităților române.

„Am dat această hârtie, nu s-a întâmplat absolut nimic în continuare”, a spus Severin.

În partea finală a discuției, Adrian Severin a spus că observă o schimbare în relațiile dintre București și Beijing.

„În ultimele luni, să zicem, tot anul, parcă s-a mai înviorat puțin relația”, a afirmat acesta.

Dan Andronic a menționat cursele aeriene directe către Beijing, iar Severin a vorbit despre eliminarea vizelor pentru românii care călătoresc în China.

„Chinezii ne-au scutit de vize. Avem scutire de vize. Putem călători fără vize în China”, a spus fostul ministru de Externe.