Sistemele medicale din Europa se confruntă în continuare cu deficiențe majore atunci când vine vorba despre gestionarea crizelor de amploare, de la conflicte militare și atacuri directe asupra unităților spitalicești, până la incidente chimice sau biologice. Oficialii Comisiei Europene semnalează apariția unor pericole emergente pentru sănătatea publică și cer refacerea urgentă a stocurilor de medicamente și materiale sanitare, în timp ce liderii Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și ai NATO insistă asupra instruirii personalului și menținerii fluxului de îngrijiri medicale, conform Euronews.

Un raport recent arată că, deși statele europene încearcă să își adapteze infrastructura medicală la scenarii tot mai complicate, nivelul de pregătire variază semnificativ de la o țară la alta. Printre prioritățile Bruxelles-ului se numără combaterea riscurilor biologice, în special posibilitatea ca tehnologiile moderne să fie deturnate pentru fabricarea unor agenți patogeni extrem de periculoși.

Laurent Muschel, director general adjunct în cadrul Autorității pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară (HERA) a Comisiei Europene, trage un semnal de alarmă cu privire la impactul pe care inteligența artificială (AI) îl poate avea asupra securității biologice.

„Avem nevoie de un cadru de reglementare adecvat şi de un sistem de supraveghere corespunzător pentru a controla utilizarea inteligenţei artificiale. Este o tehnologie extraordinară pentru dezvoltarea de noi medicamente, dar poate ajuta şi persoane rău intenţionate să dezvolte instrumente foarte puternice”, a declarat oficialul european pentru Euronews.

Muschel subliniază că aceste instrumente digitale ar putea facilita crearea unor virusuri letale, motiv pentru care întărirea măsurilor de biosecuritate a devenit o urgență absolută. Ca răspuns, HERA finanțează dezvoltarea unor contramăsuri medicale destinate amenințărilor chimice, biologice, radiologice și nucleare. Printre direcțiile vizate se află antiviralele și anticorpii cu spectru larg, tratamente care permit medicilor să intervină rapid, chiar înainte de identificarea precisă a agentului patogen.

Un alt pilon esențial în strategia Comisiei Europene îl reprezintă garantarea accesului neîntrerupt la vaccinuri, medicamente, echipamente de protecție și dispozitive medicale vitale în momente critice. Prin structura HERA, executivul comunitar gestionează procedurile de achiziție și analizează punctele slabe din rețelele logistice, vizând blocajele ce pot apărea la transportul, stocarea și livrarea produselor farmaceutice.

Concomitent, prin programul rescEU, Bruxelles-ul constituie depozite strategice cu materiale sanitare și medicamente de urgență. Aceste rezerve sunt gândite pentru a interveni rapid atunci când o criză depășește posibilitățile de reacție ale unui singur stat membru.

Reziliența unui spital nu se măsoară doar în stocuri, ci și în capacitatea de a prelua simultan valuri mari de răniți fără a bloca tratamentele pentru pacienții obișnuiți. Realitatea conflictului din Ucraina a demonstrat cât de repede pot fi suprasolicitate unitățile sanitare. Bombardamentele asupra spitalelor și echipajelor de ambulanță, afluxul uriaș de victime și nevoia de tratamente de lungă durată au împins sistemul medical ucrainean la limită.

Jarno Habicht, fostul coordonator al biroului OMS din Ucraina, explică faptul că războiul a generat o cerere uriașă de servicii de traumatologie, recuperare fizică și consiliere psihologică, mai ales în contextul miilor de pacienți care au suferit amputații.

„Este nevoie de o clădire adecvată, de un spaţiu sigur. Dar, în cele din urmă, totul depinde de prezenţa asistenţilor medicali, a medicilor şi a personalului de sprijin”, a declarat Habicht pentru sursa citată.

Expertul OMS insistă că angajații din sistemul sanitar au nevoie de dotări moderne, instruire continuă și susținere financiară solidă pentru a nu ceda sub presiunea unei crize prelungite.

Din perspectiva apărării colective, generalul de brigadă Petter Iversen, aflat la conducerea Comitetului șefilor serviciilor medicale militare din NATO, punctează că spitalele din Europa trebuie să își mărească urgent capacitatea de internare și să își antreneze echipele pentru scenarii extreme. Chiar dacă anumite țări au făcut pași pentru a crește numărul de paturi disponibile, aprovizionarea constantă cu materiale sanitare rămâne un punct nevralgic.

„Avem nevoie de o combinaţie de stocuri şi capacităţi de depozitare, dar şi de o bază industrială extinsă”, a declarat Iversen, subliniind necesitatea menţinerii aprovizionării şi a capacităţii de adaptare pe durata unei crize.

Aceste direcții de acțiune au fost integrate în standardele de reziliență revizuite de Alianța Nord-Atlantică în septembrie 2026. Noile directive impun conceperea unor protocoale clare pentru gestionarea incidentelor cu victime multiple, acumularea de rezerve strategice de sânge, medicamente și echipamente, precum și desfășurarea unor antrenamente comune între spitalele civile și structurile medicale ale armatei.

Conform specialiștilor europeni în gestionarea urgențelor, supraviețuirea și funcționarea sistemelor de sănătate în fața unor dezastre majore stau în trei elemente fundamentale: planuri de reacție bine puse la punct, stocuri suficiente de materiale medicale și un personal pregătit să gestioneze un flux masiv de pacienți. Doar prin aceste măsuri spitalele își pot menține activitatea neîntreruptă în momente critice.