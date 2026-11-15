Reducerile de efective militare pregătite de administrația Trump pe continentul european vor fi mult mai modeste decât scenariile pesimiste de care se temeau aliații, arată informațiile obținute de Bloomberg de la surse familiarizate cu acest dosar. Cea mai mare parte a retragerilor de trupe americane va viza Germania, în timp ce flancul estic al NATO urmează să fie întărit, după ce statele aflate la granița cu Rusia s-au oferit să suporte o parte din costurile logistice și financiare, scrie Bloomberg.

Inițial, capitalele europene se temeau că Washingtonul ar putea retrage până la 25.000 de militari. Totuși, oficialii americani au apreciat majorarea bugetelor de apărare din cadrul NATO, fapt ce a dus la temperarea planurilor de reducere, susțin sursele citate sub protecția anonimatului. În același timp, conducerea Pentagonului a conștientizat dependența critică a armatei americane de bazele din Europa pentru a-și susține operațiunile din Orientul Mijlociu, în contextul prelungirii conflictului cu Iranul.

O sursă diplomatică a precizat că aliații anticipează acum o diminuare totală de aproximativ 5.000 de soldați americani. Hotărârea finală îi aparține președintelui Donald Trump, lider care a criticat în repetate rânduri statele europene pentru lipsa de implicare alături de Statele Unite și Israel în războiul împotriva regimului de la Teheran.

„Avem aici multe resurse care se află exact acolo unde ne dorim”, a declarat la începutul acestei luni Matt Whitaker, principalul reprezentant al lui Trump la NATO, în contextul discuţiilor privind posibile reduceri ale efectivelor. „Nu mă aştept la nimic semnificativ”, a adăugat el.

Cea mai mare parte a reducerilor de personal militar american se va concentra pe teritoriul Germaniei, țară care găzduiește cel mai numeros contingent al SUA din Europa. Pe de altă parte, flancul estic va beneficia de o consolidare, ca urmare a disponibilității țărilor vecine cu Rusia de a cofinanța prezența militară.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a transmis printr-un comunicat oficial că procesul de evaluare este încă în derulare și că nu există deocamdată concluzii publice. Urmează ca subsecretarul de stat pentru politici al Departamentului Apărării, Elbridge Colby, să îi înainteze un raport oficial secretarului apărării, Pete Hegseth, detaliind modificările propuse.

Anterior, în luna septembrie, generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din cadrul NATO și șeful Comandamentului European al SUA, a pus la dispoziția echipei lui Colby mai multe variante de lucru. Potrivit Bloomberg, Pete Hegseth urmează să îi prezinte recomandările finale președintelui Donald Trump la data de 1 decembrie.

Aliații europeni sunt conștienți de motivele reale din spatele acestei reevaluări, care survine după ani de nemulțumiri atât din partea democraților, cât și a republicanilor, cu privire la împărțirea inechitabilă a cheltuielilor de securitate în cadrul alianței.

„America nu poate să se ocupe de apărarea Europei - sau să plătească mai mult pentru aceasta - decât o fac aliaţii noştri”, le-a spus Hegseth aliaţilor din NATO la începutul acestui an, când a anunţat revizuirea. „Europa poate şi trebuie să-şi asume responsabilitatea principală pentru apărarea sa convenţională”, a insistat el.

Pe măsură ce războiul cu Iranul a avansat, infrastructura militară americană din Europa s-a dovedit esențială, dar și expusă, în pofida fricțiunilor politice apărute între Washington și partenerii europeni de la declanșarea ostilităților.

„Ei privesc acest lucru în mod deschis, prin prisma interesului SUA”, a declarat presei secretarul britanic al apărării, Wes Streeting, în timpul unei vizite la Washington la mijlocul lunii octombrie. „Deşi uneori se spune că SUA se află în Europa pentru a aduce beneficii Europei, cred că realitatea dură este că SUA se află în Europa pentru că acest lucru le aduce beneficii lor”, a punctat ministrul britanic.

Operațiunile militare americane împotriva Iranului au depins masiv de bazele logistice din Europa și de permisiunile de survol acordate de aliați. Deși administrația de la Washington a presat partenerii să își majoreze bugetele militare și să sprijine logistic armata SUA, retorica dură a lui Trump și a consilierilor săi a creat tensiuni, alimentând dubiile privind garanțiile de securitate americane.

Anul trecut, Congresul american a adoptat o legislație menită să limiteze libertatea de mișcare a Departamentului Apărării în privința reducerii trupelor din Europa. Legea interzice Pentagonului să coboare sub pragul de 76.000 de militari, să închidă baze sau să retragă tehnică militară esențială fără o consultare prealabilă a aliaților și fără o analiză riguroasă a riscurilor.

Evaluarea actuală a Pentagonului cuprinde analiza de risc întocmită de generalul Grynkewich și consultările cu statele NATO, elemente pe care administrația Trump le-ar putea invoca pentru a demonstra respectarea legii. Cu toate acestea, preluarea controlului asupra Congresului de către democrați, în urma alegerilor de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie, le va oferi acestora pârghiile bugetare necesare pentru a bloca orice încercare a lui Donald Trump de a opera retrageri masive de trupe.