Peste 60% dintre femeile care servesc în armata germană au declarat că au fost victime ale unor forme de hărțuire sau comportament sexual abuziv în timpul serviciului militar, potrivit unui studiu prezentat în noiembrie 2026, potrivit Deutsche Welle.

Rezultatele cercetării au determinat Ministerul german al Apărării să anunțe măsuri suplimentare de prevenire, sprijin pentru victime și sancționare a celor responsabili.

Raportul a fost realizat de Centrul pentru Istorie Militară și Științe Sociale al Bundeswehr, cu sediul la Potsdam, și reprezintă prima cercetare amplă de acest tip în cadrul forțelor armate germane. Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a calificat situația drept inacceptabilă și a promis o politică de toleranță zero față de abaterile sexuale.

Publicarea rezultatelor vine într-un moment în care Germania încearcă să își mărească efectivele militare și să atragă mai multe femei în armată.

Cercetarea a analizat experiențele militarilor din Bundeswehr, armata federală germană, și a urmărit inclusiv identificarea incidentelor care nu ajung în statisticile oficiale.

Potrivit rezultatelor prezentate de Ministerul german al Apărării, aproximativ 4.000 de femei care au participat la sondaj au relatat experiențe de comportament sexual inadecvat. Ponderea acestora depășește 60% din totalul femeilor care au răspuns la întrebări.

Formele de hărțuire raportate variază de la comentarii cu tentă sexuală și remarci sugestive până la comportamente fizice nedorite și violență sexuală.

Datele evidențiază diferențe importante între femei și bărbați. Aproximativ 19% dintre militarii bărbați au declarat că au trecut prin forme similare de comportament abuziv. Militarii homosexuali și cei non-binari sunt, de asemenea, afectați într-o proporție disproporționată.

O altă categorie expusă riscurilor este reprezentată de femeile tinere, în special cele aflate la începutul carierei militare și în grade inferioare.

Studiul oferă și o imagine mai detaliată asupra tipurilor de incidente întâlnite în armată.

În ceea ce privește întreaga perioadă de serviciu militar, 72% dintre femei au declarat că au fost victime ale hărțuirii verbale cel puțin o dată. În cazul bărbaților, procentul a fost de 31%.

Situația rămâne îngrijorătoare și atunci când sunt analizate doar experiențele din ultimele 12 luni înaintea sondajului:

38% dintre femei au raportat hărțuire verbală cu caracter sexual;

16% dintre bărbați au declarat experiențe similare;

9% dintre femei au raportat comportamente sexuale abuzive de natură fizică;

3% dintre bărbați au indicat astfel de incidente;

2% dintre femei și bărbați au declarat că au fost victime ale violenței sexuale.

Aceste cifre arată că problema nu se limitează la incidente izolate și că formele de hărțuire verbală sunt cele mai frecvent raportate.

Una dintre cele mai importante concluzii ale cercetării privește reticența militarilor de a reclama comportamentele abuzive.

Aproximativ o treime dintre persoanele chestionate au declarat că nu au raportat incidentele sau că nu ar face acest lucru. Printre motivele invocate se numără lipsa de încredere în superiori, teama de consecințe și îndoielile privind modul în care ar fi investigate sesizările.

Potrivit cercetării, numărul real al incidentelor ar putea fi de trei până la cinci ori mai mare decât cel reflectat de raportările oficiale. O parte dintre victime preferă să păstreze tăcerea, fie pentru că nu cunosc procedurile, fie pentru că se tem că o plângere le-ar putea afecta cariera militară.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că rezultatele sunt inacceptabile și că armata trebuie să trateze cu seriozitate fiecare sesizare.

„În Bundeswehr se aplică toleranță zero față de hărțuirea sexuală”, a transmis oficialul german, potrivit declarațiilor relatate de presa internațională.

Ministerul Apărării a pregătit un plan de acțiune care include măsuri de prevenire, îmbunătățirea procedurilor de investigare și sprijinirea persoanelor afectate.

Printre măsurile anunțate se numără instruirea obligatorie a personalului pentru recunoașterea și prevenirea comportamentelor sexuale abuzive, stabilirea unor canale mai clare de raportare și responsabilizarea comandanților care ignoră sesizările.

De asemenea, autoritățile urmăresc ca persoanele care depun plângeri să primească informații regulate despre evoluția investigațiilor. Această măsură răspunde unei probleme semnalate de victime, care au reclamat că sunt adesea lăsate fără informații despre propriile cazuri.

La începutul lunii noiembrie a fost introdusă și linia de asistență HELP, prin intermediul căreia militarii pot solicita consiliere și îndrumare independent de superiorii din unitățile lor. Serviciul urmează să fie disponibil permanent, 24 de ore din 24.

Publicarea studiului are loc într-o perioadă în care Germania încearcă să își consolideze capacitatea de apărare și să crească numărul militarilor activi și al rezerviștilor.

Bundeswehr și-a stabilit pentru 2035 obiectivul de a ajunge la 260.000 de militari activi și 200.000 de rezerviști. Pentru atingerea acestor ținte, recrutarea și păstrarea personalului reprezintă priorități pentru conducerea militară.

Boris Pistorius a remarcat că femeile care lucrează în unități cu o proporție mai mare de personal feminin sunt mai rar expuse comportamentelor sexuale abuzive. Ministrul consideră că această constatare susține necesitatea atragerii unui număr mai mare de femei în forțele armate.

Studiul a fost realizat după ce aproximativ 45.000 de militari activi și foști membri ai Bundeswehr au fost invitați să participe la cercetare. Rata de răspuns a fost de aproximativ 18%, iar rezultatele au fost prezentate de cercetători drept reprezentative din punct de vedere științific.

Ministrul german al Apărării a anunțat că cercetarea va fi repetată pentru a urmări evoluția fenomenului și eficiența măsurilor adoptate.

Rezultatele actuale oferă autorităților o imagine mai amplă asupra comportamentelor abuzive din Bundeswehr și asupra dificultăților întâmpinate de victime atunci când încearcă să reclame incidentele.

Pentru Germania, reducerea hărțuirii și creșterea încrederii în mecanismele de protecție reprezintă și o provocare legată de obiectivele de recrutare. Capacitatea armatei de a atrage și păstra personal depinde inclusiv de condițiile în care militarii își desfășoară activitatea.