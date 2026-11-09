Rheinmetall pregătește două nave militare de patrulare pentru Forțele Navale Române, cu o lungime de peste 96 de metri și sisteme moderne de apărare antiaeriană și antinavă. Proiectul, finanțat prin programul european SAFE, pornește de la modelul MMPV-90 construit pentru Bulgaria, dar prevede modificări ale dimensiunilor și configurației tehnice.

Detaliile au fost prezentate de Andre Neumann, director de vânzări al Diviziei de Sisteme Navale Rheinmetall, în cadrul discuțiilor despre planurile grupului german pentru România.

Cele două nave vor face parte dintr-un contract mai amplu, care include și construcția a două vedete destinate intervențiilor pentru scafandri. Valoarea totală a celor două proiecte navale este de 920 de milioane de euro, fără TVA, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

Modelul ales pentru România are la bază designul MMPV-90, dezvoltat de grupul naval NVL, integrat în Rheinmetall. Bulgaria a utilizat același tip de platformă pentru două nave destinate forțelor sale navale.

Varianta românească va avea însă aproximativ șase metri în plus față de modelul de referință, ajungând la peste 96 de metri lungime. Modificarea este legată de necesitatea adaptării hangarului și a punții de aterizare la elicopterele operate de Forțele Navale Române.

Dimensiunile suplimentare vor permite integrarea echipamentelor necesare pentru operarea aeronavelor și pentru desfășurarea misiunilor maritime. Navele vor avea astfel o configurație adaptată cerințelor României, chiar dacă proiectul tehnic pornește de la o platformă deja utilizată de o altă marină din regiune.

Una dintre diferențele importante față de configurația navelor bulgărești este reprezentată de armament.

Navele românești sunt prevăzute cu sistemul RIM-116 RAM (Rolling Airframe Missile), destinat apărării antiaeriene la distanță mică. Acesta este conceput pentru interceptarea rachetelor și a altor amenințări aeriene care se apropie de navă.

Pentru misiunile antinavă este prevăzut sistemul NSM (Naval Strike Missile), produs de compania norvegiană Kongsberg. Aceste rachete pot fi utilizate împotriva țintelor maritime și terestre.

Potrivit informațiilor publicate anterior de HotNews, configurația navelor va include și un tun naval de 76 mm OTO Melara, precum și un sistem de apărare apropiată Oerlikon Millennium de 35 mm.

În ceea ce privește electronica de bord, Thales este unul dintre principalii furnizori luați în calcul. Sistemul de management al luptei TACTICOS este indicat drept o posibilă soluție pentru integrarea senzorilor, armamentului și informațiilor necesare coordonării operațiunilor.

Trebuie precizat că unele detalii privind integrarea finală a sistemelor de armament au fost prezentate anterior ca opțiuni de configurare, iar instalarea rachetelor NSM este legată și de un proiect separat de achiziție prin SAFE.

Contractul destinat Forțelor Navale Române include și două vedete de intervenție pentru scafandri. Acestea vor fi dezvoltate pornind de la modelul PV43-M, o platformă de aproximativ 43 de metri, adaptată cerințelor beneficiarului român.

Navele vor fi destinate misiunilor specializate care presupun intervenția echipelor de scafandri, inclusiv operațiuni subacvatice și activități de sprijin.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, contractele pentru cele două nave de patrulare și cele două vedete de intervenție au o valoare cumulată de 920 de milioane de euro, fără TVA. Achiziția face parte din efortul de modernizare a Forțelor Navale Române prin mecanismul european SAFE.

Cele patru nave sunt legate de planurile Rheinmetall pentru relansarea activității șantierului naval Mangalia.

Compania germană și partenerul său MSC urmăresc preluarea activelor șantierului și dezvoltarea unei capacități industriale care să permită atât construcția de nave militare, cât și producția de nave comerciale.

La 9 noiembrie 2026, Andre Neumann a declarat pentru News.ro că tranzacția nu era încă finalizată. Acesta a explicat că șantierul este inactiv și necesită investiții importante, lucrări de întreținere și recrutarea personalului.

Rheinmetall a fost declarată câștigătoarea licitației pentru activele șantierului, cu o ofertă de 138 de milioane de euro. Totuși, reprezentantul companiei a precizat că procesul de achiziție se afla încă în desfășurare.

Potrivit informațiilor comunicate anterior de Rheinmetall, livrările echipamentelor și navelor incluse în contractele majore pentru România sunt programate să înceapă în 2028 și să se încheie în 2030.

Pentru Forțele Navale Române, programul reprezintă o investiție majoră în capacitatea de supraveghere, protecție și intervenție în Marea Neagră. Noile nave vor avea sisteme de luptă moderne și vor putea îndeplini misiuni care depășesc atribuțiile obișnuite ale unor nave de patrulare.