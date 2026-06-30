Un iaht de lux asociat în presa internațională președintelui rus Vladimir Putin a traversat apele teritoriale ale Danemarcei sub escorta a două nave de război rusești, într-o deplasare monitorizată de autoritățile daneze și germane, potrivit Danmarks Radio.

Destinația ambarcațiunii nu este cunoscută, iar sistemul său automat de identificare (AIS) este dezactivat de aproape patru ani.

Convoiul a fost observat în noaptea de luni spre marți, în timp ce traversa strâmtoarea Great Belt și continua deplasarea prin Marea Baltică. Apariția sa este urmărită cu atenție în contextul tensiunilor dintre Rusia și statele NATO din regiune.

Potrivit postului public danez DR, citat de TVP World, superiahtul Graceful, despre care mai multe publicații internaționale, inclusiv Forbes, au relatat că este asociat liderului de la Kremlin, a navigat în apropierea insulei Anholt, îndreptându-se ulterior spre Grenen, extremitatea nordică a Peninsulei Iutlanda.

Convoiul era format din iahtul de aproximativ 80 de metri, un distrugător al Marinei ruse și o navă de patrulare. În paralel, nava daneză de patrulare P521 Freja a urmărit deplasarea acestora, în timp ce paza de coastă germană și marina daneză au monitorizat traseul în schimburi încă de duminică dimineață.

Un aspect remarcat de autorități este faptul că transponderul AIS (Automatic Identification System), utilizat pentru identificarea și urmărirea navelor, este dezactivat din 30 august 2022.

Putin’s luxury yacht appeared accompanied by a destroyer off the coast of Denmark The yacht “Graceful”, used by Vladimir Putin, turned on its transponder for the first time since 2022 off the coast of Denmark, according to Danish media DR. It is now heading to Istanbul. The… pic.twitter.com/MAwGvaoTjU — Visegrád 24 (@visegrad24) June 29, 2026

De atunci, Graceful a fost observat doar sporadic în apropierea orașului Sankt Petersburg și în Marea Baltică. Ruta completă și destinația actuală nu au fost făcute publice.

Valoarea ambarcațiunii este estimată la aproximativ 100 de milioane de euro.

Înainte de invazia Rusiei în Ucraina, iahtul se afla într-un șantier naval din Hamburg pentru lucrări de întreținere. Acesta a părăsit portul german pe 7 februarie 2022, cu 17 zile înainte de declanșarea invaziei ruse.

Forțele armate daneze au transmis că monitorizarea navelor militare și civile străine care tranzitează strâmtorile daneze reprezintă o procedură standard și nu au oferit informații suplimentare despre operațiunea de escortă.

Prezența convoiului are loc într-o perioadă în care activitatea navală a Rusiei în Marea Baltică este supravegheată atent de statele NATO din regiune. Deplasarea iahtului sub escortă militară și lipsa informațiilor privind destinația acestuia au atras atenția autorităților maritime, însă până în prezent nu au fost comunicate detalii oficiale privind scopul călătoriei.