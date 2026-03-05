Soțul prințesei Beatrice a pleacat din Marea Britanie. Edoardo Mapelli Mozzi, văzut pe o insulă de lux din Miami

Soțul prințesei Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi, se află în prezent în Statele Unite, unde a fost văzut pe o insulă exclusivistă din Miami, potrivit Daily Express.

Vizita are loc într-un moment sensibil pentru familia regală britanică, în contextul în care numele familiei York este din nou asociat cu controverse legate de scandalul Jeffrey Epstein și de problemele juridice ale prințului Andrew.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, antreprenorul în vârstă de 42 de ani a petrecut timp la Fisher Island Club, un complex de lux situat pe o insulă privată accesibilă doar cu feribotul sau cu iahturi private.

Edoardo Mapelli Mozzi a publicat imagini din timpul vizitei pe contul său de Instagram, confirmând că se află în Statele Unite. Fisher Island, locul unde a fost văzut, este cunoscut ca una dintre cele mai exclusiviste comunități din SUA.

Conform relatărilor, insula din Miami a găzduit de-a lungul timpului numeroase celebrități internaționale, printre care și realizatoarea de televiziune Oprah Winfrey.

În materialul publicat de presa britanică se arată că „Edoardo Mapelli Mozzi se bucură în prezent de timpul petrecut pe o insulă de lux din SUA”, iar vizita ar fi avut loc la Fisher Island Club, descris ca „o zonă extrem de prestigioasă, accesibilă doar cu feribotul sau iahtul privat”.

Deocamdată nu este clar dacă antreprenorul s-a cazat pe insulă sau dacă vizita are legătură cu activități profesionale. Potrivit informațiilor disponibile, compania sa, Banda, este implicată în proiecte de dezvoltare imobiliară.

În ultimele luni, Edoardo Mapelli Mozzi a fost văzut de mai multe ori călătorind între Regatul Unit și Statele Unite. Presa britanică notează că el a făcut recent și o vizită la Los Angeles.

Aceste deplasări sunt considerate posibil legate de activitatea companiei sale, care se ocupă de proiecte de design și dezvoltare imobiliară pentru proprietăți de lux.

Materialul citat precizează că „rămâne neclar dacă Edoardo a rămas pe insulă sau dacă a fost doar muncă legată de compania sa Banda - care se concentrează pe dezvoltarea imobiliară”.

Călătoria lui Edoardo Mapelli Mozzi are loc într-un moment dificil pentru familia York. Presa britanică a relatat recent despre problemele juridice ale prințului Andrew, tatăl prințesei Beatrice.

Potrivit informațiilor publicate, acesta „a fost ulterior eliberat sub investigație" după ce a fost reținut „sub suspiciunea de abatere în funcție publică".

Situația a generat o presiune suplimentară asupra fiicelor sale, prințesa Beatrice și prințesa Eugenie, care se confruntă deja cu consecințele scandalului legat de relația tatălui lor cu Jeffrey Epstein.

Articolul menționează că cele două prințese „de atunci se confruntă cu consecințele legăturii părinților lor cu regretatul pedofil Jeffrey Epstein".

Deși nu există indicii că vizita lui Edoardo Mapelli Mozzi ar avea legătură directă cu aceste controverse, contextul în care are loc a atras atenția presei britanice.

Prințesa Beatrice și sora sa, prințesa Eugenie, continuă să fie menționate în articole legate de scandalul care îl implică pe prințul Andrew, iar evoluțiile din acest caz sunt urmărite atent de mass-media și de opinia publică.

În acest timp, Edoardo Mapelli Mozzi își continuă activitatea profesională și călătoriile internaționale, inclusiv vizita recentă în Statele Unite.