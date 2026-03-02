Royal Ascot, fără Beatrice și Eugenien, în contextul controverselor legate de tatăl lor

Prințesele Beatrice și Eugenie nu vor lua parte anul acesta la tradiționala procesiune cu trăsuri Royal Ascot, potrivit informațiilor apărute în presa britanică, potrivit The Telegraph.

Decizia vine în contextul situației juridice și al controverselor care îl vizează pe tatăl lor, Andrew Mountbatten-Windsor, și al asocierii acestuia cu Jeffrey Epstein.

Participarea celor două prințese la evenimente publice majore alături de familia regală ar urma să fie limitată în perioada următoare.

Publicația britanică Mail on Sunday relatează că Prințesele „au fost informate că nu pot participa alături de familia regală la Ascot în iunie, să apară în Royal Box sau în procesiunea cu trăsuri”. Informația nu a fost confirmată oficial.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat la 19 februarie, în urma unor acuzații de abatere în exercitarea unei funcții publice. Nu este clar, la acest moment, dacă va fi pus sub acuzare, iar acesta „neagă orice faptă ilegală”.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, el se află în prezent la Wood Farm, în Sandringham, în așteptarea unei decizii din partea Thames Valley Police privind o eventuală inculpare.

Numele său a fost asociat în trecut cu Jeffrey Epstein, iar recentele dezvăluiri din documente publicate au readus subiectul în atenția opiniei publice. În acest context, Prințesele Beatrice și Eugenie nu au mai fost văzute în public alături de tatăl lor de la momentul arestării acestuia.

În documentele recent făcute publice apar și referiri la cele două prințese. Potrivit informațiilor citate, ele ar fi călătorit împreună cu mama lor, Sarah Ferguson, cunoscută la acea vreme drept Sarah, Ducesă de York, pentru a-l vizita pe Epstein la scurt timp după eliberarea acestuia din închisoare.

De asemenea, în corespondențe se menționează solicitări ca acestea să ofere tururi ale palatului unor asociați ai lui Epstein.

Articolul subliniază însă că „nu există nicio sugestie de faptă ilegală din partea lor” și că cele două prințese ar fi fost „profund afectate” de acuzațiile aduse tatălui lor.

Palatul Buckingham a refuzat să comenteze informațiile apărute în presă, iar organizatorii Royal Ascot nu au răspuns solicitărilor de poziție oficială. Un apropiat al prințeselor a declarat că este „prea devreme pentru discuții despre Ascot” și că „nu au fost luate decizii”.

Surse citate de presa britanică susțin că membrii familiei regale sunt atenți la aparițiile publice și la modul în care acestea pot influența percepția publică asupra instituției monarhice.

Regele și-ar fi exprimat anterior sprijinul pentru nepoatele sale, permițându-le să participe la evenimente precum plimbarea tradițională de la Sandringham, chiar și după ce i-a retras fratelui său titlurile și onorurile oficiale.

Prințesele au participat în trecut la evenimente precum petrecerile de grădină organizate la Palatul Buckingham și la ceremonia Trooping the Colour.

Totuși, potrivit relatărilor recente, este puțin probabil să ia parte la aceste manifestări în acest an. Ele nu sunt membre active ale familiei regale cu atribuții oficiale permanente.

O sursă citată în presă a afirmat că, în prezent, cele două „stau departe de atenția publică” și își petrec timpul alături de familiile lor, în timp ce detaliile legate de cazul Epstein continuă să fie analizate.