HAI România! STB, între concedieri și fraude. Remus Borza vorbește despre o schemă supradimensionată







Restructurarea STB va include reducerea numărului de angajați, eliminarea unor funcții de conducere și sancționarea cazurilor de furt, abateri disciplinare sau concedii medicale suspectate că ar fi nejustificate, potrivit lui Remus Borza. Administratorul judiciar a declarat, în emisiunea „Picătura de business”, moderată de Radu Preda, că schema de personal este supradimensionată și că societatea poate funcționa cu aproximativ 7.000 de posturi, față de peste 10.000 în prezent.

Borza a spus că STB are 10.137 de posturi și un fond lunar de salarii de 106 milioane de lei.

„STB poate să funcționeze mult mai bine și mai eficient cu 7.000 de posturi”, a afirmat acesta.

Potrivit lui, fondul anual de salarii depășește 1,2 miliarde de lei.

În discuția despre restructurare, Remus Borza a spus că în companie sunt aproximativ 3.500 de conducători auto și troleibuz și 850 de vatmani.

„Avem 120 de preavize pentru conducători auto, autobuze și troleibuze și 50 la vatmani”, a declarat acesta.

Borza a susținut că numărul actual de angajați trebuie raportat la numărul vehiculelor aflate efectiv în trafic și la porțiunile de rețea care sunt în exploatare.

„Avem grosso modo în jur de 1.250 de vehicule, parcul activ în trafic zi de zi, dar avem 4.358 de conducători auto”, a afirmat administratorul judiciar.

În cazul vatmanilor, acesta a invocat faptul că o parte importantă a rețelei de tramvai este retrasă temporar din circulație pentru modernizare.

Borza a vorbit și despre contractul colectiv de muncă existent înainte de renegocierea din octombrie.

„Era 86 de sporuri, prime, bonificații, indemnizații, adaosuri și tot ce vrei, care au o pondere de 60% din total venit salarial. Adică salariul de încadrare reprezintă doar 40%”, a declarat acesta.

Administratorul judiciar a criticat și modul în care erau acordate unele dintre beneficii, susținând că o parte depindeau de decizia conducerii.

„La noi e o societate a clanurilor, o societate a familiilor, a rețelelor de interese”, a spus Borza. El a afirmat că există familii cu numeroși membri angajați în companie. „Avem familii și cu 20 de membri salariați în STB”, a declarat acesta.

Remus Borza a spus că una dintre prioritățile sale este sancționarea cazurilor în care există probleme penale sau disciplinare.

„Toleranță zero la hoție”, a declarat acesta. Borza a oferit exemplul unor angajați despre care spune că au fost surprinși furând combustibil. „Am avut în mai 20 de conducători auto, prinși în flagrant de poliție, cu dosare penale (...) furând motorină”, a afirmat acesta.

El a adăugat că, ulterior, alți zece șoferi ar fi fost surprinși într-o situație similară la autobaza Ferentari.

„Acum două săptămâni am avut 10 șoferi, prinși în flagrant, la autobaza Ferentari, furând motorină”, a spus Borza.

Potrivit administratorului judiciar, pe lista celor vizați de restructurare se află angajați cu probleme penale, sancțiuni disciplinare, probleme legate de consumul de alcool sau alte abateri.

Un alt subiect discutat a fost cel al concediilor medicale. Remus Borza a afirmat că STB a înregistrat 176.000 de zile de concediu medical în anul anterior.

„Avem 176.000 de zile de concediu medical anul trecut”, a declarat acesta. Borza a susținut că o parte dintre aceste concedii ar fi suspecte și a spus că verificarea lor trebuie făcută de organele competente. „O să dovedească Parchetul, că nu e treaba mea”, a afirmat acesta.

Potrivit calculelor prezentate de Borza, cele 176.000 de zile echivalează cu aproape 500 de ani.

„Avem 176.000 de zile de concediu medical, care înseamnă 484 de ani de concedii medicale la 365 de zile. Adică aproape 500 de ani de concedii medicale”, a spus acesta.

Borza a susținut că există situații în care unii conducători auto aflați în concediu medical ar lucra pentru operatori privați.

„Când ai un certificat medical, tu nu poți munci nici pentru angajator, dar cu atât mai puțin pentru altul”, a spus acesta.

Administratorul judiciar a făcut însă diferența între cazurile pe care le critică și concediile legate de afecțiuni grave sau intervenții chirurgicale.

„N-am pus la socoteală salariații cu un diagnostic pe zona oncologică, cu intervenție chirurgicală”, a declarat Remus Borza.