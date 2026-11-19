Teatrul Național București (TNB) a anunțat încetarea contractului de muncă al regizorului Felix Alexa, începând cu 17 noiembrie 2026. Decizia vine după controversele provocate de angajarea acestuia, în contextul acuzațiilor de hărțuire, agresiuni și șantaj apărute în spațiul public. Situația a determinat doi actori să renunțe la colaborarea cu teatrul, iar peste 2.000 de persoane au semnat o petiție.

Instituția a confirmat încheierea raporturilor contractuale printr-un anunț scurt, fără să ofere detalii suplimentare despre motivele încetării colaborării.

„Începând cu data de 17.11.2026, contractul individual de muncă al domnului Felix Alexa cu Teatrul Naţional Bucureşti a încetat”, este anunțul TNB.

Controversele au apărut după ce managerul Teatrului Național București, Ada Hausvater, a decis angajarea regizorului, deși acesta fusese vizat de acuzații de hărțuire și abuz încă din 2022.

Cazul a fost prezentat într-o investigație realizată de RISE Project, care a făcut publice mărturiile mai multor studente referitoare la presupusele comportamente abuzive ale regizorului.

Angajarea acestuia a provocat reacții în lumea teatrală. Doi actori au decis să renunțe la colaborarea cu TNB, iar un regizor i-a solicitat demisia managerului Ada Hausvater, ca formă de protest față de decizia instituției.

Nemulțumirile au dus și la lansarea unei petiții, semnată de peste 2.000 de persoane, prin care se cerea soluționarea situației de la Teatrul Național București.

Înainte de anunțul privind încetarea contractului, managerul TNB a explicat public motivele pentru care a fost luată decizia angajării lui Felix Alexa.

Ada Hausvater a susținut că alegerea regizorului s-a bazat pe criterii profesionale și că aceasta a fost discutată cu membrii Consiliului artistic al instituției, structură cu rol consultativ.

„Colaborarea cu regizorul Felix Alexa nu este o măsură arbitrară, unilaterală, ci reprezintă o decizie a mea, discutată şi agreată de Consiliul artistic al TNB - for cu atribuţii consultative - strict pe considerente profesionale, în condiţiile în care Felix Alexa este un regizor competitiv, cu o istorie relevantă în acest teatru, unde a montat din 1991 până în 2025, inclusiv, 21 de spectacole”, a transmis, într-un comunicat, managerul TNB.

Potrivit explicațiilor oferite de conducerea teatrului, Felix Alexa a realizat 21 de spectacole la TNB în perioada 1991–2025, activitatea sa anterioară fiind unul dintre argumentele invocate pentru reluarea colaborării.

În momentul izbucnirii controverselor, regizorul lucra la montarea piesei „Tartuffe”, de Molière, la Teatrul Național București.

Din distribuția spectacolului făceau parte Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Fulvia Folosea, Andrei Calu, Alexandru Potocean, Marius Manole, Emilia Popescu și Marcelo Cobzariu.

Încetarea contractului lui Felix Alexa a fost confirmată de instituție, însă în informațiile comunicate nu este menționat ce se va întâmpla cu producția teatrală la care acesta lucra.

De asemenea, Teatrul Național București nu a prezentat, în anunțul privind încheierea contractului, detalii despre condițiile în care a fost luată această decizie.