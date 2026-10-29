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Costin Curelea a plecat de la România U21. Adrian Mutu, vehiculat pentru revenirea la națională

Costin Curelea a plecat de la România U21. Adrian Mutu, vehiculat pentru revenirea la naționalăSursa foto: Facebook/Adrian mutu
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Din cuprinsul articolului

Costin Curelea nu mai este selecționerul naționalei de tineret a României, după ce reprezentativa U21 a ratat calificarea la Campionatul European din 2027. Federația Română de Fotbal a anunțat joi încheierea colaborării cu tehnicianul, al cărui contract a ajuns la final la mijlocul lunii octombrie.

„Colaborarea dintre Federaţia Română de Fotbal şi selecţionerul reprezentativei U21, Costin Curelea, a ajuns la final la mijlocul lunii octombrie. Federaţia Română de Fotbal îi mulţumeşte lui Costin Curelea pentru activitatea sa la echipa naţională a României U21 şi îi urează mult succes în cariera de antrenor”, a transmis FRF pe site-ul oficial.

Bilanțul lui Costin Curelea la naționala U21

În vârstă de 42 de ani, Costin Curelea a preluat echipa națională U21 în iulie 2025. În cele 11 partide disputate sub conducerea sa, dintre care 10 în preliminariile Campionatului European din 2027 și una amicală, împotriva Serbiei, România a obținut cinci victorii, a înregistrat un egal și a suferit cinci înfrângeri.

Înainte de numirea la reprezentativa de tineret, Curelea a pregătit naționala U20 a României, pe care a condus-o timp de doi ani, începând din august 2023.

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Costin Curelea.

Costin Curelea. Sursa foto Captură video

România U21 a ratat calificarea la Campionatul European din 2027

Naționala pregătită de Costin Curelea a încheiat preliminariile pentru EURO 2027 pe locul al treilea în Grupa A, cu 16 puncte. România a fost devansată de Spania, care a acumulat 27 de puncte, și de Finlanda, cu 23 de puncte.

În ultimul meci al campaniei de calificare, disputat la începutul lunii octombrie, reprezentativa României a pierdut categoric în fața Spaniei, scor 1-7, la Ibiza.

Eșecul a însemnat ratarea celei de-a patra calificări consecutive a României U21 la un turneu final al Campionatului European.

Adrian Mutu, vehiculat pentru postul de selecționer

În presa sportivă a fost vehiculată posibilitatea ca Adrian Mutu să revină la conducerea naționalei U21, în locul lui Costin Curelea. Până la acest moment, informația privind revenirea fostului internațional este prezentată ca o variantă discutată în spațiul public.

Pe 20 octombrie, președintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunțat că noul selecționer al echipei naționale U21 a României va fi numit până la sfârșitul acestui an.

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