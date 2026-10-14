Sport

Adrian Mutu, tentat de revenirea la națională. Declarația care reaprinde discuția despre banca tehnică

Adrian Mutu, tentat de revenirea la națională. Declarația care reaprinde discuția despre banca tehnicăAdrian Mutu. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Adrian Mutu ar fi una dintre variantele luate în calcul pentru banca naționalei de tineret, după ce România a ratat calificarea la Campionatul European Under 21 din 2027. Fostul selecționer a declarat că ar accepta o revenire și a vorbit despre nevoia de a construi un sistem care să formeze generații de fotbaliști, nu doar o singură echipă.

România U21 a pierdut cu 0-2 partida cu Finlanda, disputată la 30 septembrie, la Târgoviște, rezultat care a eliminat șansa de a ajunge la barajul de calificare. Tricolorii mici au încheiat apoi preliminariile cu meciul din deplasare împotriva Spaniei, programat la 6 octombrie.

Adrian Mutu: „Da, m-aș întoarce”

Întrebat despre posibilitatea de a prelua din nou naționala U21, Adrian Mutu a spus că este dispus să revină, invocând interesul său pentru dezvoltarea fotbalului românesc de la nivelul copiilor și juniorilor.

„Da, m-aș întoarce, pentru că îmi place să pun umărul la reconstrucția fotbalului în general și asta trece prin nivelurile de jos, prin copii și juniori. Scopul nostru ar trebui să fie nu să creștem o generație, ci să formăm un sistem în care creștem generații. Indiferent cine ar conduce o echipă națională sau o instituție, sistemul trebuie să rămână.

CIA: Politicienii români sunt confuzi. Petru Groza, între modelul chinez și cel iugoslav
CIA: Politicienii români sunt confuzi. Petru Groza, între modelul chinez și cel iugoslav
Toma Cuzin, actorul din „Las Fierbinți”, a fost reținut de poliție după un accident rutier. Ar fi ieșit pozitiv la Drugtest
Toma Cuzin, actorul din „Las Fierbinți”, a fost reținut de poliție după un accident rutier. Ar fi ieșit pozitiv la Drugtest

Important e să construim un sistem care produce generații. Asta ar trebui noi să ne dăm seama, pentru că degeaba ne gândim la generații dacă nu ne gândim la un sistem. Dar degeaba ne gândim la 4-4-2, 4-3-3, dacă nu ne gândim că cele mai importante lucruri sunt principiile de joc, nu sistemele în care se joacă”, a declarat fostul internațional.

Mutu a condus naționala U21 în campania pentru EURO 2021

Adrian Mutu a fost numit selecționer al reprezentativei de tineret în ianuarie 2020. România a obținut calificarea la Campionatul European din 2021 în campania preliminară în care echipa a fost pregătită de Mirel Rădoi și, ulterior, de Mutu. La turneul final, disputat în Ungaria și Slovenia, tricolorii au încheiat grupa fără să piardă vreun meci, după o remiză cu Țările de Jos, o victorie cu Ungaria și un egal cu Germania.

Stiri calde

10:54 - Lemne de foc în 2026. Prețurile anunțate de Romsilva

10:45 - ANM a emis Cod galben de vânt pentru opt județe. Ninsori la munte în următoarele ore

10:28 - Chișinău, la 590 de ani. Povestea Capitalei Republicii Moldova, de la satul de pe Bâc la orașul de astăzi. Foto

10:20 - Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra Kievului. Instalații energetice lovite și zeci de victime

10:13 - Adrian Mutu, tentat de revenirea la națională. Declarația care reaprinde discuția despre banca tehnică

10:10 - Când îşi va scoate AUR susţinătorii în stradă

HAI România!

Când îşi va scoate AUR susţinătorii în stradă

Când îşi va scoate AUR susţinătorii în stradă

Schimbare în finanțarea spitalelor. „Un caz externat nu înseamnă neapărat un caz rezolvat”

Schimbare în finanțarea spitalelor. „Un caz externat nu înseamnă neapărat un caz rezolvat”

Ce ar trebui să schimbe Guvernul înainte de a adopta noi măsuri bugetare. De ce sunt necesare reformele reale

Ce ar trebui să schimbe Guvernul înainte de a adopta noi măsuri bugetare. De ce sunt necesare reformele reale

Proiecte speciale