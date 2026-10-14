Adrian Mutu ar fi una dintre variantele luate în calcul pentru banca naționalei de tineret, după ce România a ratat calificarea la Campionatul European Under 21 din 2027. Fostul selecționer a declarat că ar accepta o revenire și a vorbit despre nevoia de a construi un sistem care să formeze generații de fotbaliști, nu doar o singură echipă.

România U21 a pierdut cu 0-2 partida cu Finlanda, disputată la 30 septembrie, la Târgoviște, rezultat care a eliminat șansa de a ajunge la barajul de calificare. Tricolorii mici au încheiat apoi preliminariile cu meciul din deplasare împotriva Spaniei, programat la 6 octombrie.

Întrebat despre posibilitatea de a prelua din nou naționala U21, Adrian Mutu a spus că este dispus să revină, invocând interesul său pentru dezvoltarea fotbalului românesc de la nivelul copiilor și juniorilor.

„Da, m-aș întoarce, pentru că îmi place să pun umărul la reconstrucția fotbalului în general și asta trece prin nivelurile de jos, prin copii și juniori. Scopul nostru ar trebui să fie nu să creștem o generație, ci să formăm un sistem în care creștem generații. Indiferent cine ar conduce o echipă națională sau o instituție, sistemul trebuie să rămână.

Important e să construim un sistem care produce generații. Asta ar trebui noi să ne dăm seama, pentru că degeaba ne gândim la generații dacă nu ne gândim la un sistem. Dar degeaba ne gândim la 4-4-2, 4-3-3, dacă nu ne gândim că cele mai importante lucruri sunt principiile de joc, nu sistemele în care se joacă”, a declarat fostul internațional.

Adrian Mutu a fost numit selecționer al reprezentativei de tineret în ianuarie 2020. România a obținut calificarea la Campionatul European din 2021 în campania preliminară în care echipa a fost pregătită de Mirel Rădoi și, ulterior, de Mutu. La turneul final, disputat în Ungaria și Slovenia, tricolorii au încheiat grupa fără să piardă vreun meci, după o remiză cu Țările de Jos, o victorie cu Ungaria și un egal cu Germania.