Adrian Mutu se află în discuții avansate cu Antena 1 pentru participarea la Survivor România 2027. Fostul internațional s-a întâlnit cu producătorul emisiunii, Vladimir Dembinski, la un restaurant din Pipera, unde au fost discutate detalii ale unei posibile colaborări.

Adrian Mutu ar putea participa la ediția din 2027 a emisiunii Survivor România, filmată în Republica Dominicană. Fostul atacant se numără printre numele contactate de producătorii Antena 1, iar negocierile ar fi ajuns într-o etapă avansată, potrivit informațiilor publicate de Gazeta Sporturilor.

Fostul internațional colaborează deja cu postul de televiziune în calitate de expert pentru meciurile echipei naționale de fotbal. O eventuală participare la reality-show ar presupune însă o deplasare de câteva luni în Republica Dominicană, perioadă în care ar sta departe de familie, fără posibilitatea de a păstra legătura cu cei apropiați.

Discuțiile dintre Adrian Mutu și reprezentanții Antena 1 ar fi ajuns aproape de final. Potrivit sursei citate, fostul fotbalist s-a întâlnit cu Vladimir Dembinski, producătorul emisiunii, într-un restaurant din Pipera.

Întâlnirea a avut loc în contextul negocierilor pentru ediția din 2027 a competiției, iar cele două părți au discutat detaliile contractului.

„În mare s-au înțeles cu Adi!”, au declarat surse apropiate fostului internațional, citate de Gazeta Sporturilor.

Deocamdată, participarea lui Adrian Mutu la noul sezon nu a fost confirmată oficial.

Adrian Mutu nu ar fi primul fost internațional român care acceptă participarea la Survivor. Gabriel Tamaș a câștigat ediția din 2026, obținând premiul de 100.000 de euro.

Printre fotbaliștii care au mai concurat în acest format se numără Robert Niță, Ștefan Ciuculescu, Adrian Petre și Mihai Onicaș.

De-a lungul edițiilor, emisiunea a atras și sportivi din alte discipline. Asiana Peng, Ana Porgras, Ștefania Stănilă și Marian Drăgulescu se numără printre foștii gimnaști care au participat, alături de nume precum Cezar Juratoni, Cătălin Moroșanu și Cătălin Zmărăndescu.

Foștii fotbaliști au participat și la alte emisiuni de aventură. Gabriel Tamaș a câștigat inclusiv Asia Express, alături de Dan Alexa, în timp ce Gabriel Torje se numără printre concurenții sezonului difuz