Politica

Nicușor Dan anunță ce s-a stabilit la Dublin privind Ucraina. Europa vrea să participe la negocieri

Nicușor Dan anunță ce s-a stabilit la Dublin privind Ucraina. Europa vrea să participe la negocieriNicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a anunțat că liderii europeni au ajuns la un acord de principiu privind implicarea Europei în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. Șeful statului a explicat că discuțiile trebuie să vizeze exclusiv conflictul și garanțiile de securitate ulterioare, fără să includă modificarea arhitecturii de securitate europene.

Nicușor Dan: Am stabilit de principiu că e util ca Europa să fie parte din aceste discuţii

Situația de securitate din regiune și recentele negocieri privind războiul din Ucraina s-au aflat printre subiectele abordate de liderii europeni în cadrul reuniunii din Irlanda.

La finalul întâlnirii, Nicușor Dan a prezentat concluziile discuțiilor și a reafirmat interesul României pentru securitatea regiunii Mării Negre, inclusiv prin măsuri militare, diplomatice și de informații.

„Evident, poziţia noastră cu privire la Marea Neagră este cunoscută şi interesul de a o proteja cu toate elementele şi militare, şi diplomatice, şi de informaţii. Iar în ceea ce priveşte recentele negocieri cu privire la războiul din Ucraina, a existat, cum am spus, o discuţie de principiu. Am stabilit de principiu că e util ca Europa să fie parte din aceste discuţii”, a precizat şeful statului.

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Liderii europeni au stabilit limitele negocierilor privind Ucraina

Președintele României a explicat că participanții la reuniune au convenit în unanimitate ca eventualele negocieri să fie concentrate asupra războiului din Ucraina.

Potrivit acestuia, discuțiile ar urma să includă și garanțiile de securitate pentru perioada de după încheierea conflictului, însă nu trebuie să privească arhitectura generală de securitate a Europei.

„S-a stabilit în mod unanim că aceste discuţii nu trebuie să aibă de a face cu arhitectura de securitate a Europei, ci doar strict cu războiul din Ucraina, inclusiv cu garanţiile de securitate din faza de după terminarea războiului”.

Vladimir Putin și Volodimir Zelenski

Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Sursă foto: Colaj EVZ

Cine va reprezenta Europa la eventualele negocieri de pace

Nicușor Dan a mai declarat că, la nivelul Uniunii Europene și al Coaliției de Voință, au fost stabilite persoanele care ar urma să participe la discuții, în cazul în care acestea vor avea loc.

Șeful statului a arătat că eventualele hotărâri rezultate din negocieri vor trebui adoptate ulterior în cadrul fiecăreia dintre cele două structuri.

Astfel, participarea reprezentanților europeni la discuțiile privind Ucraina nu ar însemna și transferarea deciziilor de la nivelul Uniunii Europene sau al Coaliției de Voință către formatul de negociere.

Declarațiile președintelui au fost făcute la încheierea reuniunii informale a Consiliului European de la Dublin, în cadrul căreia liderii au discutat și despre situația de securitate europeană și evoluțiile războiului din Ucraina.

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