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Exercițiul militar al Coaliției Voinței a început în Polonia. 2.800 de militari pregătesc sprijinul pentru Ucraina

Exercițiul militar al Coaliției Voinței a început în Polonia. 2.800 de militari pregătesc sprijinul pentru Ucrainamilitari transport Polonia / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Franța și Regatul Unit coordonează primele manevre de amploare ale forței multinaționale. Exercițiul militar testează capacitatea aliaților de a susține securitatea Ucrainei după încheierea războiului.

Exercițiul militar KOALICJA 26.2, organizat de Coaliția de Voință, a început luni, 9 noiembrie 2026, în Polonia. Aproximativ 2.800 de militari din 11 țări participă la aceste manevre, programate până pe 22 noiembrie, care urmăresc să testeze capacitatea statelor participante de a desfășura și susține o forță multinațională destinată sprijinirii Ucrainei după încetarea ostilităților.

Operațiunea este coordonată de Franța și Regatul Unit și reprezintă primul exercițiu major al Forței Multinaționale pentru Ucraina (MNF-U), componenta militară a Coaliției Voinței.

Scenariul urmărește pregătirea unor eventuale garanții de securitate pentru Kiev și verificarea procedurilor necesare pentru transportul trupelor, protejarea acestora și asigurarea aprovizionării.

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11 state participă la manevrele militare

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, la exercițiu participă Belgia, Estonia, Franța, Germania, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Spania, Suedia, Turcia și Regatul Unit.

Franța contribuie cu aproximativ 1.000 de militari. Regatul Unit a mobilizat circa 300 de persoane, avioane de luptă Eurofighter Typhoon și o aeronavă Voyager, utilizată pentru realimentarea în zbor.

Germania participă prin personal de comandă și structuri de sprijin. Exercițiul include componente terestre, aeriene și maritime, precum și un element de cooperare în domeniul spațial.

Pe lângă cei aproximativ 2.800 de militari ai forței multinaționale, Polonia anunță participarea a aproape 2.000 de militari proprii, care vor asigura inclusiv sprijinul logistic pentru trupele aliate.

Ce urmăresc aliații să testeze în Polonia

Unul dintre obiectivele principale este verificarea procedurilor de deplasare a trupelor și echipamentelor peste granițele europene. Militarii vor exersa primirea contingentelor, organizarea acestora și transportul către zonele de desfășurare.

Polonia are rolul de stat-gazdă și coordonează o parte importantă a logisticii. Structurile sale militare vor asigura cazarea, alimentarea, realimentarea cu combustibil, asistența medicală și mentenanța echipamentelor.

Potrivit Ministerului polonez al Apărării, militarii vor testa și integrarea diferitelor componente ale forței multinaționale, inclusiv capacitatea de a lucra sub o comandă comună.

Exercițiul nu se limitează însă la teritoriul polonez. Cartierul general operațional al forței este asociat structurii de comandă de la Paris, iar componenta maritimă va fi testată de militarii turci la Istanbul. Aceștia vor exersa proceduri pentru îndepărtarea minelor marine, o condiție importantă pentru reluarea transportului comercial în porturile ucrainene.

Ce rol ar putea avea forța multinațională în Ucraina

Forța Multinațională pentru Ucraina a fost concepută pentru a contribui la securitatea țării după încheierea ostilităților. Printre responsabilitățile avute în vedere se numără sprijinirea reconstrucției armatei ucrainene, instruirea personalului militar și refacerea capacităților de apărare.

De asemenea, misiunea ar putea contribui la crearea condițiilor pentru reluarea zborurilor civile și a transportului maritim comercial.

Un aspect precizat de autoritățile britanice este că această forță ar urma să intre în Ucraina numai după încetarea luptelor și la solicitarea guvernului de la Kiev. Militarii nu ar avea atribuții de menținere a păcii sau de monitorizare a unui eventual acord de încetare a focului.

militari Coaliția de Voință

militari Coaliția de Voință / sursa foto: captură video

Structura multinațională este separată de comandamentele NATO, iar exercițiul nu reprezintă o operațiune militară a Alianței Nord-Atlantice.

Moscova respinge prezența trupelor străine în Ucraina

Planurile occidentale privind o eventuală desfășurare de militari în Ucraina au provocat reacții critice din partea Rusiei.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat pe 7 noiembrie că prezența contingentelor militare străine pe teritoriul ucrainean este inacceptabilă pentru Moscova.

„O asemenea desfășurare ar reprezenta, în esență, o intervenție militară și ar crea în mod deliberat amenințări suplimentare la adresa securității Rusiei”, a afirmat reprezentanta diplomației ruse.

Zaharova a acuzat Franța și Regatul Unit că urmăresc menținerea unei prezențe militare occidentale în Ucraina și a avertizat că trupele străine desfășurate acolo ar putea deveni ținte legitime pentru forțele armate ruse. Declarațiile au fost relatate de agenția italiană Agenzia Nova.

Exercițiul se desfășoară până pe 22 noiembrie

Manevrele KOALICJA 26.2 reprezintă primul test operațional important al capacității statelor participante de a organiza o forță multinațională pentru sprijinirea Ucrainei.

Rezultatele exercițiului vor permite evaluarea procedurilor de comandă, a cooperării logistice și a capacității de coordonare între contingentele participante. O eventuală desfășurare în Ucraina va depinde însă de evoluția războiului, de condițiile unui acord de încetare a ostilităților și de solicitarea autorităților de la Kiev.

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