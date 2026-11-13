Condițiile impuse de Rusia pentru ca Europa să participe la negocierile de pace

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia nu a luat încă o decizie privind extinderea formatului negocierilor. Potrivit acestuia, autoritățile de la Moscova vor să stabilească mai întâi care sunt intențiile reale ale statelor europene și în ce măsură acestea sunt dispuse să participe la găsirea unei soluții pentru conflictul din Ucraina, relatează Reuters.

Poziția exprimată de Kremlin diferă de informațiile prezentate joi de reprezentanții Statelor Unite, care au afirmat că președintele rus Vladimir Putin și-ar fi dat acordul pentru implicarea europenilor în următoarea rundă de negocieri.

Până în prezent, negocierile au reunit reprezentanți ai Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite. În această săptămână, delegațiile celor trei țări s-au întâlnit la Abu Dhabi, pentru prima dată după o pauză de nouă luni.

Ulterior, doi emisari americani au mers la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin. Aceștia s-au întâlnit apoi, la Dublin, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Întrebat despre reluarea negocierilor și posibilitatea participării reprezentanților europeni, Dmitri Peskov a afirmat că o eventuală extindere a discuțiilor va fi analizată după clarificarea poziției acestora.

„Odată ce vom înțelege care este intenția lor reală și disponibilitatea de a contribui la procesul de pace, atunci va fi posibilă luarea unei decizii privind desfășurarea unui dialog pentru o soluționare a conflictului din Ucraina într-un format extins”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Includerea statelor europene în negocieri ar modifica formatul discuțiilor purtate până acum pentru încheierea războiului, care se apropie de cinci ani. Încercările președintelui american Donald Trump de a obține un acord de pace nu au dus, până în prezent, la încheierea conflictului.

Relațiile dintre Moscova și principalele capitale europene rămân tensionate, în condițiile în care statele europene au acordat sprijin militar Ucrainei și au adoptat mai multe pachete de sancțiuni împotriva Rusiei.

Vladimir Putin a declarat joi că Washingtonul trebuie să discute cu aliații săi europeni pentru a clarifica dacă aceștia urmăresc încheierea războiului sau continuarea conflictului. La rândul său, Dmitri Peskov a afirmat că Moscova nu exclude contacte preliminare cu reprezentanții statelor europene, înainte ca aceștia să fie eventual incluși în negocieri. Până acum însă, nu au existat asemenea discuții.

Întrebat dacă președintele Franței, Emmanuel Macron, ar putea avea un rol în procesul de pace, reprezentantul Kremlinului nu a confirmat această posibilitate.

„În fiecare oră apar informații care vehiculează nume complet diferite. Așadar, deocamdată nu suntem în măsură să spunem nimic concret”, a afirmat reprezentantul Kremlinului.

O altă problemă în discuțiile privind extinderea negocierilor este alegerea persoanei care ar urma să reprezinte Uniunea Europeană.

Dmitri Peskov nu a dorit să comenteze posibilitatea ca șefa diplomației europene, Kaja Kallas, să participe la negocieri în numele blocului comunitar. Kallas a criticat în repetate rânduri poziția Rusiei față de procesul de pace și a susținut adoptarea mai multor pachete de sancțiuni împotriva Moscovei.

Vineri, oficialul european a afirmat că Rusia nu poate decide cine reprezintă Uniunea Europeană la masa negocierilor. Kallas consideră că Moscova încearcă să evite participarea unui interlocutor care i-ar putea contesta cererile.

„Nu vor pe cineva puternic de cealaltă parte, deoarece doresc să-și impună pretențiile maxime”, a declarat Kaja Kallas.