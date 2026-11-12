Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins categoric joi posibilitatea încheierii unui acord cu Iranul. Decizia vine după o perioadă de câteva luni în care s-au desfășurat tratative prin intermediul unor mediatori, cu scopul de a opri conflictul care durează deja de nouă luni. În paralel cu blocarea demersurilor diplomatice, forțele militare americane continuă atacurile constante asupra infrastructurilor asociate Gărzilor Revoluției, conform AFP.

Liderul de la Casa Albă și-a exprimat poziția printr-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, subliniind că Statele Unite nu mai sunt interesate de o înțelegere diplomatică cu regimul de la Teheran.

„Nu avem nevoie de un acord cu Iranul”, a afirmat joi Donald Trump, asigurând că „acele vremuri” sunt „de mult apuse”.

În aceeași postare, șeful executivului american a făcut referire la resursele financiare și strategice blocate de Washington: „Avem banii lor, sute de miliarde de dolari, şi avem strâmtoarea lor”.

Conform informațiilor publicate de Wall Street Journal (WSJ), vicepreședintele american JD Vance ar fi luat în calcul inițierea unor discuții directe cu oficialii de la Teheran. Cotidianul american relata că Vance i-ar fi trimis, în cursul lunii octombrie, o scrisoare șefului securității iraniene, Mohsen Rezaei, solicitând o întrevedere. Deși nu a fost fixată o dată concretă, sursele WSJ indicau faptul că Washingtonul și Teheranul mențin legătura prin mediatori pentru a stabili următorii pași.

Donald Trump a părut însă să contrazică acest scenariu diplomatic, precizând în mesajul său că i-a cerut lui JD Vance să se concentreze pe problemele interne ale Statelor Unite. Mai exact, președintele i-a solicitat vicepreședintelui să își îndrepte atenția asupra „corupţiei şi criminalităţii masive” din statele și orașele administrate de democrați, pe care liderul american le-a descris drept „dezastre corupte”.

Aceste evoluții au loc pe fondul tensiunilor politice de la Washington, generate de rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie, în urma cărora republicanii au suferit o înfrângere. La doar o zi după scrutin, JD Vance, considerat un posibil succesor al lui Donald Trump pentru alegerile prezidențiale din 2028, a indicat conflictul din Iran drept principala cauză a eșecului electoral.

„Toată lumea ştie de ce am pierdut. Şi orice discuţie sinceră despre calea de urmat trebuie să înceapă de acum înainte de aici”, a declarat vicepreședintele american.

Pe plan economic, declarațiile lui Donald Trump privind închiderea ușii pentru negocieri au avut un impact imediat asupra piețelor energetice. Cotațiile petrolului, care înregistraseră o tendință de scădere de la începutul lunii pe fondul speranțelor legate de un progres diplomatic cu Iranul, au reluat creșterea imediat după publicarea mesajului prezidențial.