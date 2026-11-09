Atacurile cibernetice rusești,  inexistente în mintea idioților utili

Zilele trecute, Dan Andronic a pus cap la cap niște știri care au trecut neobservate. De înțeles, din moment ce românii sunt mai preocupați de alegerile din America, decât de pericole care îi privesc în ochi, de aproape. Recunosc, atunci când i-am citit spusele, m-a trecut un fior rece pe șira spinării. Să vedem mai întâi despre ce a fost vorba în observațiile sale.

Păi, a fost vorba mai întâi despre faptul că săptămâna trecută, grupuri de hackeri pro-ruși au atacat 700 de supermarketuri în Franța, pentru a le ridica temperatura din frigiderele alimentare. După care, un alt val în alte 11 țări europene a dat un atac cu același scop. Tot în aceeași zi, joi, 5 noiembrie, 22 de zboruri europene care au fost anulate din cauza unor amenințări cu bombă.

Cu o săptămână înainte, același lucru se întâmplase cu șapte curse aeriene. Concomitent, au fost atacate băncile de sânge din Franța, tot prin ridicarea temperaturii din spațiile de depozitare la 50 de grade. Rezervele de sânge pentru transfuzii au fost salvate de la alterare. Sistemele automate de alarmă și monitorizare au detectat imediat anomaliile de temperatură provocate de hackeri, iar personalul medical a intervenit rapid și a dezactivat accesul de la distanță.

Potrivit specialiștilor, atacurile au vizat sistemele de management al clădirilor care reglează climatizarea și refrigerarea industrială. Această tip de atac este specific grupărilor de cyber-activiști pro-ruși NoName057(16) și Z-Pentest Alliance.

În ciuda unor asemenea evenimente, în România există încă indivizi care spun că „Nu există, domnule, nicio ingerință rusească!”. Dan Andronic este de părere că-i vorba despre tot felul de conserve rusești, tot felul de băieți care fie vor să atragă atenția, fie s-au ramolit, fie au alte interese, care ne spun că rușii n-au nicio treabă. Și pe ce se bazează? Pe „Kremlinul zice că nu-i adevărat!”.

Ca o paranteză, pentru ei, rușii nu au cea mai vagă legătură nici cu cele 35 de pătrunderi neautorizate ale unor drone în spațiul aerian național. Nici cu cele 6 drone doborâte direct de avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene Române. Și nici cu cele 44 de drone sau fragmente de drone identificate, ridicate și neutralizate după ce s-au prăbușit pe teritoriul României.

Revenind, numitorul comun al acestor evenimente este că toate sunt atacuri cibernetice. Faptul că 22 de zboruri sunt vizate concomitent de amenințări cu bombă nu poate fi o întâmplare, o simplă coincidența, ci o determinare. Una generată în cadrul unei operațiuni. Cine are interes să provoace haos în Europa? Păi cine să aibă? Americanii? În niciun caz! Francezii sau nemții? Exclus!

Pentru Dan Andronic, ca și pentru mine, este clar că Rusia vizează Europa ca inamic și încearcă să-i distrugă o parte a infrastructurii vitale. Miza principală a acestor tipuri de acțiuni este crearea unui sentiment general de nesiguranță, alimentarea fricii, discreditarea autorităților și crearea impresiei că statul a pierdut controlul asupra nevoilor fundamentale de hrană, transport și sănătate.

Pentru idioții utili, conștienți sau inconștienți, prostiți de senilitate sau nu, conservați din vreme sau nu, metoda de cercetare „cui folosește?” nu are nicio valoare de întrebuințare. Pentru ei, „Rușii n-au nicio treabă!” Toți, fără excepție, spun asta în timp ce-i fac cu ochiul geto-dac lui Călin Georgescu. Din hăul lor mintal și sufletesc ne anunță că România nu este păscută de niciun pericol. De unde știu ei asta? De la Putin!