Hackerii au găsit o metodă de a intra în conturi fără parolă. Atacurile informatice de tip device-code phishing, prin care infractorii obțin acces la conturi online fără să cunoască parolele victimelor, au crescut cu 1.380% în primele patru luni ale anului 2026, comparativ cu a doua jumătate a anului trecut, potrivit companiei de securitate cibernetică Huntress. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a atras atenția asupra extinderii acestei metode, în buletinul dedicat amenințărilor identificate în perioada aprilie–iunie. Hackerii utilizează inclusiv inteligența artificială pentru a crea mesaje frauduloase personalizate.

Atacurile de tip device-code phishing exploatează o procedură reală de autentificare, utilizată inclusiv pentru conectarea televizoarelor inteligente și a imprimantelor. În mod obișnuit, această procedură permite autorizarea unui dispozitiv prin introducerea unui cod pe o pagină de autentificare.

Hackerii folosesc același mecanism pentru a păcăli utilizatorii. Aceștia inițiază o solicitare de conectare și transmit victimei un mesaj prin care îi cer să introducă un cod pe o pagină legitimă.

Persoana vizată poate crede că efectuează o verificare obișnuită, însă, prin autorizarea solicitării, îi permite atacatorului să obțină acces la cont.

În acest mod, infractorii pot ocoli protecția oferită de autentificarea cu mai mulți factori, fără să fie necesară introducerea parolei de către atacator. Potrivit companiei americane Huntress, numărul atacurilor de acest tip detectate în perioada ianuarie–aprilie 2026 a fost cu 1.380% mai mare decât în intervalul iulie–decembrie 2025.

Inteligența artificială este utilizată pentru crearea unor mesaje frauduloase adaptate fiecărui destinatar, ceea ce face ca tentativele de înșelăciune să fie mai dificil de recunoscut.

O campanie informatică începută pe 2 martie 2026 a vizat 344 de organizații din cinci țări.

În urma analizării mesajelor trimise victimelor, specialiștii au constatat că niciunul nu era identic cu altul. Această caracteristică a fost considerată un indiciu al folosirii inteligenței artificiale pentru personalizarea tentativelor de fraudă.

Atacatorii pot astfel să trimită mesaje diferite unui număr mare de persoane, fără să mai depindă de modele standard de e-mail.

Extinderea atacurilor este favorizată și de apariția unor instrumente destinate criminalității informatice.

Unul dintre acestea este EvilTokens, disponibil încă de la jumătatea lunii februarie 2026. Acesta permite desfășurarea campaniilor de phishing prin care infractorii încearcă să obțină acces neautorizat la conturile utilizatorilor. Potrivit Microsoft, începând cu 15 martie 2026, au fost identificate zilnic între 10 și 15 campanii informatice distincte care foloseau această metodă.

Echipa de răspuns la incidente de securitate cibernetică a instituțiilor Uniunii Europene, CERT-EU, a identificat cel puțin zece instrumente utilizate pentru astfel de atacuri.

Dintre acestea, EvilTokens a fost cel mai răspândit.

Atacurile bazate pe coduri de autentificare nu au apărut în 2026. Metoda fusese folosită anterior inclusiv în campanii de spionaj informatic.

În februarie 2025, Microsoft a făcut publice informații despre activitatea grupării Storm-2372, despre care compania consideră că acționează în interesul Rusiei. Potrivit investigației, atacurile acestei grupări începuseră în august 2024.

Infractorii trimiteau mesaje care imitau invitații la întâlniri prin WhatsApp, Signal sau Microsoft Teams, încercând să determine persoanele vizate să autorizeze accesul la conturi.

Țintele includeau instituții guvernamentale, organizații neguvernamentale și entități din sectoarele apărării, sănătății, telecomunicațiilor, energiei și tehnologiei informației.

În 2026, atacurile de tip device-code phishing s-au extins dincolo de operațiunile asociate grupărilor specializate în spionaj.

Instrumentele disponibile pe piața criminalității informatice permit lansarea unui număr mai mare de campanii, în timp ce inteligența artificială este folosită pentru redactarea mesajelor destinate victimelor. Datele prezentate de Microsoft arată că 54% dintre destinatarii mesajelor de phishing generate automat cu ajutorul inteligenței artificiale au accesat linkurile frauduloase.

În cazul tentativelor realizate fără această tehnologie, procentul a fost de 12%.

Diferența arată de ce mesajele create cu ajutorul inteligenței artificiale reprezintă o preocupare pentru specialiștii în securitate cibernetică, în condițiile în care utilizatorii pot fi convinși să autorizeze accesul la propriile conturi.