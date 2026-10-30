Procedura de atribuire a contractului pentru construirea Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț a intrat în atenția procurorilor anticorupție. Direcția Națională Anticorupție (DNA), prin serviciul teritorial Bacău, a început verificări în cadrul unui dosar penal penal deschis pe marginea acestei licitații de peste 5 miliarde de lei, conform Mediafax.

Reprezentanții instituției au oferit confirmarea oficială privind demararea procedurilor legale în acest caz. „Confirmăm, este un dosar în rem, momentan se fac verificări, este într-adevăr pe subiectul licitației”, a transmis Biroul de presă al DNA.

Ancheta procurorilor vine pe fundalul unor divergențe majore legate de modul în care Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a gestionat ofertele depuse. Inițial, licitația a fost câștigată de o asociere condusă de firma Danlin XXL, cu o propunere financiară de 5,17 miliarde de lei fără TVA, încheiată în luna decembrie 2025.

Decizia a fost contestată deoarece oferta concurentă, depusă de asocierea condusă de Precon Transilvania, era de 4,57 miliarde de lei fără TVA, adică cu aproximativ 600 de milioane de lei mai mică.

Purtătorul de cuvânt al CNIR, Alexandru Lancuzov, a explicat cadrul legal actual în care se desfășoară achiziția publică.

„Este o procedură de achiziție în derulare, legea ne interzice să furnizăm detalii până nu devine publică, adică la finalizarea ei, deci nu avem cum să dăm detalii despre ofertele depuse”, a declarat Alexandru Lancuzov, purtătorul de cuvânt al CNIR.

Oficialul CNIR a adăugat detalii despre stadiul actual al procedurii privind oferta de preț mai redusă. „Se reevaluează oferta, conform deciziei CAB din 1.10.2026”.

Compania Națională de Investiții Rutiere a eliminat inițial din cursă asocierile conduse de Precon Transilvania și UMB. În cazul celor de la Precon, oferta reprezentat doar 67,5% din valoarea minimă estimată a licitației, motiv pentru care a fost încadrată ca fiind neobișnuit de scăzută.

Comisia de evaluare a invocat o necorelare între propunerea tehnică și cea financiară, legată de costurile grinzilor de 27 de metri destinate unui pasaj peste drumul județean DJ 159.

Reprezentanții Precon au argumentat că diferența de preț vine din metoda de producție, arătând că grinzile de 27 de metri urmează să fie turnate direct pe șantier cu resurse proprii, în timp ce elementele de 40 de metri vor fi cumpărate de la producători de specialitate.

Contestația depusă de Precon Transilvania a ajuns la Curtea de Apel București, care a stabilit reevaluarea dosarului tehnic. Ulterior, la 1 octombrie 2026, instanța a respins definitiv o plângere făcută de Danlin XXL împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

În timpul procedurii de reevaluare, CNIR a solicitat noi clarificări referitoare la echipamentele, personalul și tehnologia necesară fabricării grinzilor pe șantier. Constructorul a contestat din nou cerințele suplimentare ale companiei de stat, susținând că acestea depășesc cadrul stabilit de decizia instanței.

Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț are o lungime prevăzută de aproximativ 51 de kilometri și reprezintă o legătură infrastructrurală strategică pentru conexiunea municipiului Piatra Neamț cu Autostrada Moldovei A7.