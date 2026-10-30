Guvernul a decis prelungirea cu trei luni a măsurilor aplicate pe piața carburanților, inclusiv reducerea accizei la motorină. Hotărârea adoptată vineri, 30 octombrie, menține aceste facilități până la începutul lunii februarie 2027.

Măsura are ca scop menținerea prețurilor la carburanți la un nivel mai redus, în condițiile în care eliminarea facilității fiscale ar fi dus la o scumpire semnificativă a motorinei.

Potrivit calculelor prezentate de reprezentanții Executivului, fără prelungirea reducerii accizei, prețul unui litru de motorină ar fi crescut de la 10,90 lei la 11,75 lei, în condițiile menținerii celorlalți factori de piață la același nivel.

Diferența s-ar fi reflectat și în costul alimentării mașinii. Pentru un rezervor de 50 de litri, șoferii ar fi plătit cu aproximativ 42 de lei mai mult.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a explicat că măsurile vor rămâne în vigoare în următoarele trei luni.

„O măsură aşteptată de toată lumea pe care o confirm este cea care vizează prelungirea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului sau/şi a produselor petroliere, respectiv benzină şi motorină, instituită prin Legea 162 din 2026. Astfel, prin Hotărârea de Guvern de astăzi, durata situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere, respectiv benzină şi motorină, se prelungeşte cu 3 luni, respectiv, de la 1 noiembrie 2026 până la 1 februarie 2027, potrivit Hotărârii adoptate astăzi de Guvernul României.

Aceste măsuri sunt active şi în prezent, au generat deja o serie întreagă de beneficii. Potrivind analizelor Ministerului Energiei, la treapta de 25%, diminuarea accizei este de 701,07 per 1000 de litri, respectiv 0,85 de lei per litru cu TVA. La preţul mediu standard al motorinei de 10,9 lei, aşa cum se registra la dată de 12 octombrie 2026, în lipsa prelungirii măsurilor, preţul ar creşte de la 1 noiembrie 2026., în condiţii de piaţă neschimbate, la 11,75 de lei per litru. Practic, pentru un plin de 50 de litri, diferenţa este de circa 42 de lei”, a anunţat, vineri purtătorul de cuvânt la Guvenrului, Dan Cărbunaru.

Prin prelungirea situației de criză pe piața petrolului și a produselor petroliere, reducerea accizei la motorina standard va continua până la 31 ianuarie 2027.

Totodată, plafonarea adaosului comercial va fi menținută la nivelul mediei anuale din 2025, majorată o singură dată cu rata inflației.

Celelalte prevederi legislative adoptate pentru gestionarea crizei de pe piața carburanților rămân, de asemenea, aplicabile.