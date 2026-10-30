România ocupă prima poziție în Uniunea Europeană la capitolul scumpirilor la energia electrică și gazele naturale destinate consumatorilor casnici, potrivit datelor publicate de Eurostat pentru prima jumătate a anului 2026. În timp ce la nivel european tendința generală a fost de scădere a tarifelor comparative cu aceeași perioadă din 2025, în țara noastră s-au înregistrat majorări substanțiale. Statistica oficială indică o creștere de 51,6% la energia electrică și de 9,3% la gazele naturale.

Valul de scumpiri a provocat reacții ferme din partea opoziției politice de la București. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat dur situația economică și lipsa de transparență a autorităților în privința evoluției prețurilor din sectorul energetic.

Reprezentantul formațiunii politice a subliniat că datele furnizate de instituția europeană de statistică scot la iveală realitatea tarifelor suportate de populație, în condițiile în care executivul nu oferă suficiente clarificări.

”În primul semestru din 2026, înainte de criza din această vară şi de închiderea centralei de la Cernavodă, România avea cel mai mare preţ la electricitate pentru gospodării. Noroc cu Eurostat-ul ca mai aflam şi noi cum stăm, ca guvernul nostru nu se invredniceşte să ne comunice nivelul preţurilor din ţară”, a scris, vineri după-amiază, pe Facebook, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

În mesajul său, parlamentarul a lansat atacuri directe la adresa actualei formule de guvernare, dar și la adresa altor figuri politice marcante, considerând că politicile economice din ultimii ani au dus la declinul actual.

Potrivit acestuia, ”nimic nu poate exprima mai bine falimentul moral al guvernării maxim de penibile din jurul simbiozei mizerabile PNL-PSD”.

De asemenea, liderul parlamentar a plasat responsabilitatea pentru contextul economic dificil pe seama conducerii politice.

”Regimul care a patronat atingerea pragului de jos a perioadei post revoluţionare din ţară are un nume: regimul Nicuşor Dan”, susţine senatorul AUR.

În timp ce cetățenii români se confruntă cu o presiune crescută asupra bugetelor de familie, tendința la nivelul celorlalte state membre ale Uniunii Europene arată o stabilizare și chiar o reducere a costurilor cu utilitățile. Prețurile medii din blocul comunitar din primele șase luni ale anului 2026 au înregistrat diminuări în comparație cu primele șase luni ale anului 2025, ceea ce plasează România într-o situație de discrepanță majoră față de restul partenerilor europeni.