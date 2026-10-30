Politica

România, lider în UE la scumpirea energiei și gazelor. Petrișor Peiu (AUR) acuză regimul Nicușor Dan

România, lider în UE la scumpirea energiei și gazelor. Petrișor Peiu (AUR) acuză regimul Nicușor DanPetrișor Peiu. Sursa foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

România ocupă prima poziție în Uniunea Europeană la capitolul scumpirilor la energia electrică și gazele naturale destinate consumatorilor casnici, potrivit datelor publicate de Eurostat pentru prima jumătate a anului 2026. În timp ce la nivel european tendința generală a fost de scădere a tarifelor comparative cu aceeași perioadă din 2025, în țara noastră s-au înregistrat majorări substanțiale. Statistica oficială indică o creștere de 51,6% la energia electrică și de 9,3% la gazele naturale.

Valul de scumpiri a provocat reacții ferme din partea opoziției politice de la București. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat dur situația economică și lipsa de transparență a autorităților în privința evoluției prețurilor din sectorul energetic.

România, lider în UE la scumpirea energiei și gazelor. Petrișor Peiu (AUR) acuză regimul Nicușor Dan

Reprezentantul formațiunii politice a subliniat că datele furnizate de instituția europeană de statistică scot la iveală realitatea tarifelor suportate de populație, în condițiile în care executivul nu oferă suficiente clarificări.

”În primul semestru din 2026, înainte de criza din această vară şi de închiderea centralei de la Cernavodă, România avea cel mai mare preţ la electricitate pentru gospodării. Noroc cu Eurostat-ul ca mai aflam şi noi cum stăm, ca guvernul nostru nu se invredniceşte să ne comunice nivelul preţurilor din ţară”, a scris, vineri după-amiază, pe Facebook, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Tinerii angajați ar putea primi 600 de lei lunar pentru chirie și reduceri de 50% la transport
Tinerii angajați ar putea primi 600 de lei lunar pentru chirie și reduceri de 50% la transport
Un lucru aparent banal îți poate crea probleme dacă stai la casă. Ce trebuie să verifici
Un lucru aparent banal îți poate crea probleme dacă stai la casă. Ce trebuie să verifici

Acuzații la adresa clasei politice și guvernării

În mesajul său, parlamentarul a lansat atacuri directe la adresa actualei formule de guvernare, dar și la adresa altor figuri politice marcante, considerând că politicile economice din ultimii ani au dus la declinul actual.

Potrivit acestuia, ”nimic nu poate exprima mai bine falimentul moral al guvernării maxim de penibile din jurul simbiozei mizerabile PNL-PSD”.

De asemenea, liderul parlamentar a plasat responsabilitatea pentru contextul economic dificil pe seama conducerii politice.

”Regimul care a patronat atingerea pragului de jos a perioadei post revoluţionare din ţară are un nume: regimul Nicuşor Dan”, susţine senatorul AUR.

sursa: Facebook

România, un caz izolat în Uniunea Europeană

În timp ce cetățenii români se confruntă cu o presiune crescută asupra bugetelor de familie, tendința la nivelul celorlalte state membre ale Uniunii Europene arată o stabilizare și chiar o reducere a costurilor cu utilitățile. Prețurile medii din blocul comunitar din primele șase luni ale anului 2026 au înregistrat diminuări în comparație cu primele șase luni ale anului 2025, ceea ce plasează România într-o situație de discrepanță majoră față de restul partenerilor europeni.

Stiri calde

19:29 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 octombrie – 1 noiembrie 2026. Halloween și Festivalul Țuicii din Vălenii de Munte

19:21 - Ministrul Alexandru Rogobete îi dă replica lui Ilie Bolojan: Ați provocat o criză și acum pozați în salvatori

19:11 - Alegeri parțiale în 35 de localități. Guvernul trebuie să decidă când vor fi organizate

19:04 - Anchetă DNA la Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț. Verificări privind atribuirea contractului uriaș

18:56 - România, lider în UE la scumpirea energiei și gazelor. Petrișor Peiu (AUR) acuză regimul Nicușor Dan

18:48 - Referendumuri cruciale pentru dreptul la avort în SUA: Miza alegerilor de la jumătatea mandatului și exodul medicilor...

HAI România!

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Proiecte speciale