Revin asupra subiectului despre furtul banilor din biroul Autorității Vamale de la Aeroportul Otopeni. Deși cazul este de o gravitate majoră, nicio instituție a statului responsabilă nu a reacționat, niciun politician nu a somat instituțiile statului să vină cu explicații suplimentare față de dezvăluirile presei despre confiscare și restituire. Întrebările sunt multe, iar tăcerea e asurzitoare. Se face acum anchetă la Parchetul Ilfov privind dispariția banilor din biroul vamal. Desigur, este secretă.

La controlul bagajelor a două femei sosite din Dubai, polițiștii au descoperit bijuterii, ceasuri și haine de lux, precum și sume mari de bani nedeclarate. La prima inventariere, bijuteriile au fost evaluate la aproximativ 3 milioane de euro. E vorba de 19 coliere, 34 de brățări, 5 inele și 17 perechi de cercei din metal galben, posibil aur. Existau și 5 ceasuri de lux de diferite mărci.

În plus, bagajele conțineau 2.718.500 dirhami UAE (echivalentul aproximativ a 660.000 de euro), precum și 73.400 euro. Toate bunurile au fost imediat ridicate de autoritățile vamale și trimise spre expertiză tehnică, pentru a confirma autenticitatea aurului, marca ceasurilor. Banii au fost confiscați.

„Polițiștii de frontieră efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de tentativă a contrabandă prevăzută și pedepsită de art. 32 CP, în raport cu art. 270 (2) lit. A din Legea 86/2006, iar în cauză a fost întocmită lucrare penală în acest sens”, au menționat autoritățile în comunicatul transmis în ianuarie 2026.

În 3 februarie răscolesc eu apele, întrebând la Poliția de Frontieră ce s-a întâmplat cu captura de aur, ceasuri și bani. Am cerut, prin mail, informații de la această instituție deoarece ea comunicase în 10 ianuarie știrea despre comoara descoperită de polițiști în bagajele celor două femei, mamă și fiică. Totodată, Poliția ne informa că s-a deschis un dosar penal.

Întrebările erau simple, nu constituiau nicio ingernință în ancheta penală. Vroiam să știu ce Parchet lucrează dosarul penal de contrabandă (așa a fost informația oficială!) și dacă bunurile au rămas confiscate. Precizarea era importantă deoarece dacă se decidea ca banii și bunurile să fie „indisponibilizate”, ele nu mai puteau fi confiscate, urmând ca procurorul să decidă restituirea.

Întrebările adresate au fost:

„1. În ce stadiu se află acum dosarul penal pe care l-ați întocmit? 2. Bunurile descoperite în bagajele mamei și fiicei au rămas confiscate?”.

Polițiștii de la Frontieră mi-au indicat doar că dosarul e la procuror. Dar faptul că EVZ se interesa de cazul capturii din ianuarie a alarmat și Autoritatea Vamală Română (AVR), Biroul vamal Otopeni, dar și pe „persoana importantă” (sau persoanele) din Oradea și pe cărăușele banilor ascunși în cizme și bijuteriilor de marcă.

Dacă Poliția de Frontieră nu filma și comunica presei marea captură de pe Otopeni, recuperarea bunurilor e posibil să se fi desfășurat altfel. Polițiștii și-au făcut cu brio datoria.

Știm deci, cu certitudine, că la o lună de la descoperirea comorii, dosarul penal exista, fusese trimis la Parchetul Buftea pentru soluționare.

Știm că procurorul cunoaște identitatea femeilor cărăușe (mama, asistentă la Secția ATI a Spitalului Județean Bihor), numele celui/celor pentru care erau aduse din Dubai ceasurile, bijuteriile și suma în două monede - din Emiratele Arabe și Euro.

Știm că mamă și fiică au declarat la aeroport că nu au bagaje pentru că valizele din cala avionului trebuiau luate de una dintre mașinile care le-au așteptat la scara avionului privat cu care au venit din Dubai.

Știm că bancnotele de euro și dirhami nu fuseseră notate în procesul-verbal întocmit când s-au reținut banii – 9 ianuarie 2026. (sursa AVR)

Știm că biroul în care a fost pus sacul cu banii „persoanei importante” nu avea cameră de luat vederi. Bijuteriile și ceasurile fuseseră depuse la trezorerie (sursă AVR).

Știm că, la conducerea Vămii, guvernul Bolojan a produs schimbări după acest incident. În aprilie, Bogdan-Lari Mihei, șeful Biroului Vamal Otopeni a fost schimbat cu Roxana Mititelu, iar în iunie, Ioana Bădescu a fost numită la conducerea AVR în locul lui Mihai Savin, care fusese reţinut de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice pentru fals şi uz de fals.

În luna mai, procurorul de la Buftea a clasat dosarul de contrabandă și a dispus restituirea banilor și bunurilor către asistenta din Oradea sau alte persoane (?).

Autoritatea Vamală Română ne-a informat că face și propria anchetă internă pentru a depista hoțul/hoții care au furat banii din biroul cu obiecte confiscate/reținute.

Roxana Mititelu este șefa Biroului Vamal de la Otopeni, numită acolo la 3 luni după incidentul cu asistenta din Oradea. A fost sau este, membră AUR.

La alegerile parlamentare din 2024, Mititelu a fost susținută de AUR pentru poziția de membru în Oficiul Electoral al Sectorului 2, structură aflată în subordinea Biroul Electoral Central.

Roxana Mititelu nu are experiență directă în domeniul vamal sau în zona de securitate a frontierei. Înainte a fost inspector antifraudă la ANAF.

Șefă peste toți vameșii este Ioana Bădescu, numită în 16 iunie, în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Vamale Române.

Ioana Bădescu a fost director general adjunct la Ministerul Energiei din România, bursier al Institutului Aspen și Consilier superior la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. O apropiată a lui Dragoș Pâslaru și Sebastian Burduja.

Cazul de la Otopeni este de o gravitate maximă. Banii dispăruți dintr-un serviciu al Statului nu e un simplu furt. Vuiește doar presa și românii își manifestă indignarea pe rețelele sociale.

În alte țări europene, autoritățile statului, judiciare și politice, ar fi ieșit cu declarații, ar fi condamnat incompetența și ar fi cerut accelerarea anchetelor. La noi se tace, invocând presei că e o anchetă în curs.

Jurnaliștii nu cer elemente din ancheta penală, dar sunt lucruri care trebuie spuse pentru înțelegerea situației și pentru a elimina zvonurile.

Procurorul de la Buftea sau Parchetul General trebuie să comunice oficial cum s-a ajuns la clasarea dosarului în luna mai. Nu e nevoie de numele persoanelor implicate în actul de introducere în țară, în mod ilegal, a bunurilor de lux și a banilor, dacă nu e vorba de politicieni. Dar e normal să se spună de ce nu a mai fost considerată contrabandă, de ce nu s-a mai cerut confiscarea unei sume enorme.

Dacă banii au fost furați de angajați ai Biroului Vamal, niciun serviciu secret nu a aflat că cineva umblă să schimbe 2.718.500 dirhami UAE (echivalentul aproximativ a 660.000 de euro), o monedă mai rar cumpărată sau vândută la bănci, case de schimb valutar sau pe piața neagră? Bancnote în euro nu au fost decât 73.400. Unde credeți că au ajuns cei aproape 3 milioane de dirhami, bancnote din Dubai, furați din Vama Otopeni? S-au întors clandestin în Dubai? Au fost plasați vreunui afacerist arab? Este posibil ca banii să fi fost restituiți după clasarea procurorului „persoanei/persoanelor importante din Oradea”, invocate de asistenta medicală, iar furtul să fie o înscenare pentru dublarea sumei de către AVR? Căci asistenta păgubită își cere banii, conform ordonanței procurorului care a clasat dosarul.

La toate aceste întrebări așteptăm să răspundă ancheta procurorilor de la Parchetul Ilfov.