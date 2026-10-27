Autoritatea Vamală de pe Otopeni, jefuită prin Metoda Maradona. Hoțul a lăsat hârtii în locul celor peste 700.000 de euro neînseriați

Pe aeroportul Otopeni s-a înregistrat Jaful anului sau Jaful prostiei sau al șmecheriei. Sperăm ca anchetatorii să afle adevărul și vinovatul/vinovații. Suma dispărută dintr-un birou al Autorității Vamale se ridică la mai mult de 700.000 de euro, decât cum s-a anunțat.

Cazul e foarte ciudat, în primul rând prin faptul că tot timpul identitatea a două femei, mamă și fiică, a fost ținută secretă, deși încălcaseră legea, iar bunurile extrem de scumpe și suma enormă de bani fuseseră confiscate pe aeroportul Otopeni în 9 ianuarie 2026.

Polițiștii de Frontieră au fost cei care au descoperit un adevărat tezaur ascuns în bagajele a două pasagere sosite din Dubai, iar instituția lor a făcut public cazul pe 10 sau 11 ianuarie.

Româncele, în vârstă de 20 și respectiv 49 de ani, au venit cu o cursă din Dubai. Au trecut de controlul de frontieră și s-au îndreptat spre ieșire, fără a declara autorităților vamale bunurile de valoare și sumele de bani pe care le transportau.

La controlul de rutină, polițiștii au descoperit însă bijuterii, ceasuri și haine de lux, precum și sume mari de bani nedeclarate. La prima inventariere, bijuteriile au fost evaluate la aproximativ 3 milioane de euro. E vorba de 19 coliere, 34 de brățări, 5 inele și 17 perechi de cercei din metal galben, posibil aur. Existau și 5 ceasuri de lux de diferite mărci.

În plus, bagajele conțineau 2.718.500 dirhami UAE (echivalentul aproximativ a 660.000 de euro), precum și 73.400 euro. Toate bunurile au fost imediat ridicate de autoritățile vamale și trimise spre expertiză tehnică, pentru a confirma autenticitatea aurului, marca ceasurilor. Banii au fost confiscați.

„Polițiștii de frontieră efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de tentativă a contrabandă prevăzută și pedepsită de art. 32 CP, în raport cu art. 270 (2) lit. A din Legea 86/2006, iar în cauză a fost întocmită lucrare penală în acest sens”, au menționat autoritățile în comunicatul transmis în ianuarie 2026.

Acestea au fost informațiile pe care le-am publicat atunci. Dar am continuat investigațiile ca să aflăm cine sunt cele două femei, cărăușele unei asemenea comori și cui îi aparține în realitate această comoară. Iar în februarie am făcut pasul următor.

Pe 3 feb 2026, trimiteam o solicitare departamentului de presă din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, cu câteva întrebări. Întrebări simple, fără niciun fel de ingerință în anchetă. Cu excepția uneia, unde ceream o confirmare. Dar am înțeles reticența, de aceea nici acum nu voi face cunoscut numele uneia dintre femei.

Așadar, conținutul solicitării:

„Bună ziua! Sunt Simona Ionescu, redactor șef la Evenimentul zilei. Vă rog să-mi dați niște răspunsuri în legătură cu cazul bijuteriilor, ceasurilor si banilor descoperite de polițiștii de frontieră în data de 10 ian. a.c., pe aeroportul Henri Coandă. Ați mediatizat dv cazul, noi l-am publicat.

În ce stadiu se află acum dosarul penal pe care l-ați întocmit? Bunurile descoperite în bagajele mamei și fiicei au rămas confiscate? Informațiile noastre sunt că fiica se numește... Ne puteți confirma?”

„Confirmăm primirea solicitării dumneavoastră. Aceasta este înregistrată la nivelul structurii noastre cu nr. 759.010 din data de 05.02.2026”.

Peste o săptămână – pe 12 februarie, vine și răspunsul oficial, cu antetul instituției. Pe scurt, Codul de procedură le interzice să-mi răspundă la întrebările puse, mi se spune.

Evident, nu există interdicție pentru a spune dacă bunurile și banii au fost confiscate sau că dosarul penal e încă în lucru la Poliția de Frontieră sau a fost trimis la Parchetul X.

Pentru întrebarea numărul 3, care conținea numele unei persoane despre care aflasem că ar putea fi cea care intrase în țară cu bijuteriile și sutele de mii de euro, am avut o convorbire telefonică, iar reprezentanta Poliției de Frontieră mi-a spus că informația mea nu se confirmă.

Din comunicatul transmis ieri de Autoritatea Vamală, se înțelege că, după ce polițiștii de frontieră au descoperit comoara din bagajele celor două femei, aceștia au trimis bijuteriile la un laborator pentru evaluare, iar banii au fost preluați de angajați ai Autorității Vamale și depozitați într-un birou cu regim special. Atât de special regimul, încât cineva a tăiat sacul în care erau puse bancnotele de dirhami din Emiratele Arabe Unite și euro și, în spatele unei bancnote au pus un teanc de foi. Exact cum îi păcăleau valutiștii pe vremuri pe români cu Metoda Maradona!

Dar situația e mult mai gravă decât am fi bănuit vreodată și e strecurată în comunicate într-o formulare evazivă.

"Cei responsabili erau obligați să respecte mai multe proceduri, printre care întocmirea unui monetar și notarea seriilor bancnotelor. (...) Controlul intern vizează respectarea procedurilor, precum și responsabilitățile persoanelor care aveau acces la spațiul respectiv", a transmis Autoritatea Vamală.

Din acest pasaj reiese că vameșii sau polițiștii de frontieră nu au înseriat bancnotele după ce le-au confiscat de la femei și nu a trecut seriile banilor într-un proces-verbal.

Autoritatea Vamală Română (AVR) spune că a sesizat Poliția și a declanșat un control intern „după ce a constatat dispariția unei sume de aproape 700.000 de euro, reținută de către lucrătorii vamali, în ianuarie 2026, și ulterior depozitată în incinta Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători”.

Banii au fost depozitați în spațiul destinat păstrării acestora, în așteptarea clarificării situației juridice, mai spune AVR.

Mai aflăm de la AVR că dispariția a fost constatată în contextul demersurilor făcute de femei pentru restituirea sumei, după emiterea unei ordonanțe de clasare în cazul respectiv. Deci tărășenia cu confiscarea și dosarul penal de care mă interesam în februarie a ajuns la un procuror. Vom vedea de ce acesta a ajuns la concluzia că bunurile și banii introduși ilegal în țară trebuiau înapoiate cărăușelor.

Hoțul/hoții credeți că va fi prins?! „Camera de depozitare nu este prevăzută cu sistem de supraveghere video, însă culoarul de acces este monitorizat”, se arată în uimitorul comunicat AVR.

Cât timp va lua anchetatorilor să vizioneze aceste imagini, înregistrate pe parcursul a 10 luni, 24/24. Cum va fi identificat hoțul banilor după aceste imagini de pe culoar?

Solicit instituțiilor implicate să facă public ce Parchet a instrumentat acest dosar cu confiscarea și restituirea bunurilor și banilor, precum și ce instituție se ocupă acum de ancheta furtului celor 730.000 de euro. Banii aceștia vor fi plătiți de la buget public, adică de la noi, după cum a hotărât un procuror.