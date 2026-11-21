România a încasat 117,66 miliarde de euro de la Uniunea Europeană, în perioada 2007 – septembrie 2026, și a contribuit la bugetul comunitar cu 38,81 miliarde de euro, rezultând un sold pozitiv de aproape 79 de miliarde de euro, potrivit unei analize. Datele surprind bilanțul financiar al aproape două decenii de apartenență la UE și evoluția fondurilor europene atrase de țara noastră.

Diferența dintre sumele primite și contribuțiile plătite reprezintă beneficiul financiar net direct al României din relația cu bugetul Uniunii Europene. Fondurile au susținut investiții în infrastructură, dezvoltare regională, mediul de afaceri, servicii publice și alte domenii, în timp ce actualul exercițiu financiar european se apropie de final.

Potrivit datelor prezentate de Banca Transilvania, în intervalul 1 ianuarie 2007 – 30 septembrie 2026, România a primit 117,66 miliarde de euro din bugetul european și a plătit 38,81 miliarde de euro. Soldul pozitiv este de 78,85 miliarde de euro.

Raportat la contribuția României, aproximativ trei euro au revenit țării pentru fiecare euro plătit la bugetul comunitar. Calculul reflectă balanța financiară directă prezentată în analiză și nu cuantifică toate efectele economice ale integrării europene, precum accesul la piața unică, investițiile private sau schimburile comerciale.

Bilanțul include și fonduri de preaderare încasate după 1 ianuarie 2007, în timp ce împrumuturile aferente PNRR și SAFE nu sunt incluse în acest total, precizează analiza BT.

În perioada 2007-2013, fondurile europene au fost direcționate către transporturi, mediu, dezvoltare regională, capital uman și consolidarea administrației publice. Potrivit datelor prezentate de BT, investițiile din această etapă au contribuit la construirea a 368 de kilometri de drumuri noi, modernizarea a 1.900 de kilometri de străzi și susținerea a aproximativ 2.900 de întreprinderi mici și mijlocii.

Primul exercițiu financiar a presupus atât realizarea unor investiții, cât și dezvoltarea mecanismelor administrative necesare pentru gestionarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

În următorul cadru financiar multianual, investițiile au fost extinse către competitivitate economică, cercetare, tehnologie, educație și dezvoltarea competențelor, pe lângă infrastructură și dezvoltare regională.

România a beneficiat de finanțări de aproape 52 de miliarde de euro în perioada 2014-2020. Raportul dintre încasările totale și valoarea programată a ajuns la 98,2%, potrivit analizei Băncii Transilvania.

Acest indicator reflectă raportul dintre încasările raportate și finanțarea programată, conform metodologiei prezentate de autorii analizei.

Pentru perioada 2021-2027, România are programate finanțări de aproximativ 50,67 miliarde de euro prin cadrul financiar multianual. Prioritățile includ infrastructura, sănătatea, educația, digitalizarea, tranziția verde și competitivitatea economică.

Până la 30 septembrie 2026, încasările cumulate aferente acestei generații de finanțări au ajuns la 20,62 miliarde de euro, reprezentând aproximativ 40,7% din valoarea programată. Numai în primele nouă luni ale anului 2026, România a încasat 7,12 miliarde de euro din această categorie de finanțări.

Pe lângă fondurile din cadrul financiar multianual, România beneficiază de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care finanțează reforme și investiții prin granturi și împrumuturi, în funcție de îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate.

Până în septembrie 2026, încasările din granturile PNRR au depășit 8,6 miliarde de euro. România dispune, de asemenea, de instrumentul SAFE, destinat investițiilor în securitate și apărare, cu un plafon de aproape 17 miliarde de euro, precum și de alte programe europene și internaționale de finanțare.

Datele centralizate de Banca Transilvania arată că finanțările europene au reprezentat o sursă importantă de capital pentru investițiile din România, de la infrastructură și administrație până la companii și proiecte de dezvoltare. Soldul pozitiv de 78,85 miliarde de euro, calculat până în septembrie 2026, sintetizează diferența dintre fondurile primite și contribuțiile țării la bugetul Uniunii Europene.