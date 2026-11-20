Naționala de rugby a României a cedat vineri, pe teren propriu, la capătul unui meci extrem de disputat, scor 26-27, în fața selecționatei Canadei, într-o partidă contând pentru World Rugby Nations Cup. Duelul s-a jucat pe Stadionul Arcul de Triumf din București și a oferit o desfășurare de scor plină de răsturnări de situație până la ultimul fluier.

Oaspeții au început partida mult mai bine și au reușit să se desprindă la 10-0 încă din minutul 14. Punctele Canadei în debutul întâlnirii au venit în urma eseului reușit de Kyle Steeves, transformat de Takoda McMullin, cel care a punctat și dintr-o lovitură de pedeapsă.

Elevii antrenorului David Gerard nu au cedat presiunii și au întors soarta partidei până la intrarea la cabine. Românii au punctat prin eseurile semnate de Atila Septar și Damian Bonaparte, precum și prin transformarea lui Alin Conache, astfel că la pauză tabela indica 12-10 în favoarea gazdelor.

Actul al doilea a păstrat același ritm alert, iar ambele formații au forțat victoria pe final. Stejarii și-au mai trecut în cont două eseuri, prin Jean-Pierre Smith și Adrian Emanuel Mitu, ambele transformate, de Conache, respectiv de Gabriel Rupanu.

De partea cealaltă, canadienii au replicat cu trei eseuri, marcate de Olmstead, Lesage și Tremblay, la care s-a adăugat o transformare reușită de McMullin. Diferența s-a făcut la un singur punct, iar partida s-a încheiat cu scorul de 26-27 în favoarea oaspeților.

Prin acest succes obținut la București, selecționata Canadei și-a adjudecat și trofeul „Cupa Cernavodă”, pus în joc în confruntările directe dintre cele două reprezentative. Este prima dată când canadienii intră în posesia acestui trofeu, instituit în anul 2024.

Pentru duelul de pe Stadionul Arcul de Triumf, selecționerul David Gerard a trimis pe teren următorul prim XV: 1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), 3. Gheorghe Gajion (RC Rouen), 4. Logan Weidner (CS Rapid), 5. Andrei Mahu (RC Massy), 6. Cristi Boboc (căpitan; CSA Steaua), 7. Keanan Murray (CS Dinamo), 8. Adrian Mitu (SAXV - Angouleme), 9. Alin Conache (CSA Steaua) 10. Hinckley Vaoavasa (SO Chambery), 11. Damian Bonaparte (CSA Steaua), 12. Mihai Graure (CS Dinamo), 13. Atila Septar (Nissa Rugby), 14. Nicolas Onuţu (RC Aubenas Vals), 15. Marius Simionescu (SCM USV Timişoara).

Pe banca de rezerve s-au aflat: 16. Alexandru Colev (CSM Ştiinţa Baia Mare), 17. Iulian Hartig (CS Dinamo) 18. Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), 19. Ştefan Iancu (SCM USV Timişoara), 20. Iacopo Bianchi (Rovigo Rugby), 21. Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara), 22. Ştefan Cojocariu (CS Rapid), 23. Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare).