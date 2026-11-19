Naţionala de rugby a României va întâlni vineri, 20 noiembrie, reprezentativa Canadei, în ultimul meci al lunii noiembrie din World Rugby Nations Cup. Partida se va disputa pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, începând cu ora 18:30, conform informaţiilor publicate de rugbyromania.ro.

Cele două selecţionate vor evolua şi pentru Cupa Cernavodă, trofeu acordat în duelurile directe dintre România şi Canada, cu excepţia confruntărilor din cadrul Cupei Mondiale de Rugby. Instituït în 2024, trofeul a fost câştigat până în prezent doar de naţionala României.

Denumirea trofeului reflectă colaborarea româno-canadiană în domeniul energiei nucleare. De aproape cinci decenii, Centrala Nucleară de la Cernavodă, dotată cu două reactoare CANDU de tehnologie canadiană, reprezintă punctul central al relaţiei bilaterale, fiind cel mai amplu şi mai longeviv proiect comun al celor două state. Cele două unităţi CANDU aflate în exploatare asigură 20% din producţia totală de energie electrică a României, adică un bec din cinci, prin reactoare considerate printre cele mai performante la nivel mondial, care oferă electricitate sigură şi accesibilă, fără emisii de CO2.

Pentru confruntarea cu „Arţarii”, staff-ul tehnic al României a operat şapte schimbări în echipa de start faţă de partida disputată săptămâna trecută împotriva Statelor Unite ale Americii.

În prima linie vor intra din primul minut Alexandru Savin şi Gheorghe Gajion, în linia a doua va evolua Logan Weidner, iar cuplul de mijlocaşi va fi alcătuit din Alin Conache şi Hinckley Vaovasa. Pe compartimentul de treisferturi, Damian Bonaparte va începe ca aripă stânga, iar Mihai Graure va juca centru interior. Totodată, Alexandru Colev se află în faţa debutului la naţională.

„Ştiu că ne aşteaptă un meci dificil, pentru noi este mai mult un meci de orgoliu, pentru toţi fanii care ne-au fost alături la celelalte două partide, pe care vrem să îi răsplătim la finalul meciului.”, a declarat Cristi Boboc, căpitanul României.

România: 1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), 3. Gheorghe Gajion (RC Rouen), 4. Logan Weidner (CS Rapid), 5. Andrei Mahu (RC Massy), 6. Cristi Boboc C (CSA Steaua), 7. Keanan Murray (CS Dinamo), 8. Adrian Mitu (SAXV – Angouleme), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Hinckley Vaovasa (SO Chambéry), 11. Damian Bonaparte (CSA Steaua), 12. Mihai Graure (CS Dinamo), 13. Atila Septar (Nissa Rugby), 14. Nicolas Onuţu (RC Aubenas Vals), 15. Marius Simionescu (SCM USV Timişoara).

Impact players: 16. Alexandru Colev (CSM Ştiinţa Baia Mare), 17. Iulian Hartig (CS Dinamo), 18. Jean – Pierre Smith (CS Dinamo), 19. Ştefan Iancu (SCM USV Timişoara), 20. Iacopo Bianchi (Rovigo Rugby), 21. Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara), 22. Ştefan Cojocariu (CS Rapid), 23. Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare).

Staff tehnic: David Gérard – antrenor principal, Juan Pablo Orlandi – antrenor înaintare, Raphaël Saint-André – antrenor atac şi treisferturi, Benjamin Lapeyre – antrenor treisferturi şi skills, Gareth Adamson – preparator fizic principal, Daniel Carpo – preparator fizic secund & data scientist, Adrien Haas – preparator fizic secund, Gilles Soirat – analist de performanţă, Fabian Bunu – analist de performanţă, Petra Melinte – doctor, Marius Todosi – kinetoterapeut, Andrei Diaconeasa – kinetoterapeut, David Popa – manager, Iulian Duţurlea – kitman.