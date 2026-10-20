Locuitorii provinciei canadiene Alberta au votat pentru menținerea teritoriului în componența Canadei, în primul referendum de acest fel organizat în provincie, potrivit Reuters în seara zilei de luni, 19 octombrie 2026.

Consultarea, care nu avea caracter obligatoriu, a reprezentat un test politic important pentru premierul canadian Mark Carney, într-un moment în care guvernul federal încearcă să mențină unitatea țării pe fondul tensiunilor comerciale cu Statele Unite.

Referendumul nu a decis direct statutul constituțional al provinciei. Alegătorii au fost întrebați dacă doresc ca Alberta să rămână parte a Canadei sau să înceapă procesul legal necesar organizării unui vot obligatoriu privind separarea.

Rezultatul favorabil menținerii unității țării reprezintă un obstacol pentru mișcarea separatistă, deși nu înseamnă neapărat că aceasta își va înceta activitatea.

Alberta, provincie din vestul Canadei, a organizat la 19 octombrie 2026 primul referendum privind direcția politică a teritoriului în raport cu federația canadiană. Scrutinul a urmărit să măsoare sprijinul public pentru rămânerea în Canada, în raport cu inițierea procedurilor necesare unei eventuale separări.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, sondajele și analizele din perioada premergătoare votului indicau că o victorie a separatiștilor era puțin probabilă. Datele menționate de publicație arătau că aproximativ o treime dintre locuitorii provinciei susțineau organizarea, în viitor, a unui referendum privind desprinderea de Canada.

Caracterul consultativ al scrutinului este esențial pentru interpretarea rezultatului. Votul nu a produs, prin el însuși, modificări ale statutului Albertei și nici nu a declanșat automat separarea provinciei de statul canadian.

Rezultatul reprezintă o victorie politică pentru premierul Mark Carney, care încearcă să consolideze unitatea Canadei într-o perioadă marcată de presiuni economice și comerciale externe.

Relațiile dintre Ottawa și Washington au fost afectate de conflictul comercial dintre cele două țări. Canada a anunțat în august 2026 măsuri tarifare de retorsiune în valoare de 20 de miliarde de dolari, potrivit unui material Reuters menționat în relatarea inițială.

În acest context, perspectiva unei mișcări separatiste cu susținere semnificativă într-o provincie canadiană importantă ar fi complicat suplimentar eforturile guvernului federal de a menține un front politic intern coerent.

Votul din Alberta oferă autorităților federale un rezultat favorabil în această privință, însă nu elimină automat nemulțumirile regionale care au alimentat dezbaterea privind separarea.

În pofida rezultatului referendumului, susținătorii independenței provinciei ar putea continua să promoveze această idee. Dezbaterea privind relația dintre Alberta și guvernul federal are o dimensiune politică și economică, iar rezultatul unui scrutin consultativ nu rezolvă, în sine, toate divergențele.

Imaginile realizate de fotografa Reuters Jennifer Gauthier la Edmonton, în ziua votului, au surprins susținători ai organizației Alberta Prosperity Project reuniți pentru a urmări desfășurarea referendumului.

Pentru mișcarea separatistă, rezultatul reprezintă un obstacol în obținerea unui mandat popular pentru continuarea demersurilor de separare. În același timp, amploarea sprijinului pentru această opțiune și evoluția sa în perioada următoare vor rămâne relevante pentru relația dintre provincie și autoritățile de la Ottawa.

Deoarece scrutinul a fost neobligatoriu, efectele sale sunt în primul rând politice. Rezultatul indică preferința alegătorilor în cadrul consultării, fără să schimbe direct statutul constituțional al provinciei.

Pentru guvernul condus de Mark Carney, votul oferă un argument în favoarea menținerii unității naționale, în timp ce autoritățile canadiene continuă să gestioneze relațiile comerciale tensionate cu Statele Unite.