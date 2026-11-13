Organizația Națiunilor Unite (ONU) a reconfirmat miercuri statutul Republicii Iran în Comitetul pentru Program și Coordonare, stârnind indignare din partea statelor membre care consideră că antecedentele de agresiune ale regimului criminal de la Teheran, acuzat că a ucis zeci de mii de protestatari, ar trebui să îi descalifice pe reprezentanții acesteia din activitatea comitetului de revizuire a programelor privind drepturile omului, drepturile femeilor și combaterea terorismului, potrivit Fox News.

Înainte de vot, Hillel Neuer, director executiv al UN Watch, un organism de supraveghere a drepturilor omului, a declarat că este de părere că această mișcare oferă dictaturii islamiste de la Teheran un alt instrument pentru mașinăria sa de propagandă.

„Îl folosesc”, a spus Neuer. „Veți vedea imediat un titlu în propaganda iraniană: «Hei, uite, am fost aleși într-un alt organism». Și trimite un semnal... În timp ce își ucid propriul popor, ce are de spus lumea?”

Neuer consideră că menținerea locului Iranului în comitet oferă Teheranului o dovadă de legitimitate internațională în contextul conflictului său continuu cu SUA, demonstrând antecedentele inegale ale ONU în crearea unui forum pentru descurajarea violenței internaționale.

„Uneori [ONU] este eficientă. Alteori nu este. Uneori, chiar și atunci când este eficientă, este eficientă într-un mod negativ. Există un efect, dar este acela de a împuternici dictaturile”, a spus Neuer.

„ONU își petrece mult timp atacând democrații precum America, precum Israelul. America este condamnată în fiecare an pentru embargoul din Cuba. Anul trecut, a existat o rezoluție privind Iranul, una privind Coreea de Nord, una privind Myanmar - și 15 privind Israelul. Și Hamas, Islamul și jihadul nu au fost menționate niciodată. Asta se întâmplă des la ONU.”

Locul primit de regimul din Iran în Comitetul pentru Program și Coordonare a fost reconfirmat cu sprijinul a 144 de buletine de vot exprimate de Adunarea Generală a ONU.

Comitetul pentru Program și Coordonare este format din 34 de state membre, fiecare dintre acestea fiind ales în organism pentru un mandat de trei ani. Deși nu este unul dintre cele șase comitete principale ale ONU, acesta analizează planurile și prioritățile organizației, formulând recomandări privind designul, prioritățile, coordonarea și eficacitatea acestora.

Reînnoirea mandatului Iranului în această funcție a provocat un val de indignare din partea parlamentarilor din SUA, marți după-amiază.

„Națiunile Unite au ales Iranul - cel mai mare exportator de terorism din lume - în comisia responsabilă de stabilirea priorităților privind dezarmarea, combaterea terorismului și drepturile femeilor”, a scris Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților într-un comunicat publicat pe X.

„Organizația Națiunilor Unite este falimentară din punct de vedere moral: nicio persoană sănătoasă la minte nu o poate lua în serios.”

În mod similar, ministrul canadian de externe, Anita Anand, a emis propria declarație prin care condamna această mișcare.

„Canada se opune ferm acordării Iranului un loc în Comitetul ONU pentru Program și Coordonare - iar Canada a votat astăzi la ONU împotriva includerii Iranului. Comitetul ar trebui să fie format din țări însărcinate cu modelarea activității Organizației Națiunilor Unite și trebuie să respecte principiile Cartei sale. Regimul iranian reduce la tăcere disidența pe plan intern și alimentează instabilitatea în Orientul Mijlociu. Suntem alături de poporul iranian”, a declarat Anand.

În special, Australia s-a alăturat și opoziției, votând alături de Canada împotriva confirmării Iranului.

„Australia se opune ferm nominalizării Iranului în Comitetul ONU pentru Program și Coordonare și a votat împotrivă. Încălcările drepturilor omului și comportamentul destabilizator al Iranului subminează multilateralismul”, a scris ministrul de externe Penny Wong.

Neuer consideră că nu doar țările occidentale vor urmări modul în care ONU tratează Iranul. El a menționat că agresorii monitorizează constant scena internațională pentru a-și face o idee despre cum ar putea reacționa în viitor.

„Este ca și cum Putin se uită când Obama a spus că «avem o linie roșie în Siria. Folosiți arme chimice — linie roșie». Ei bine, Siria a folosit arme chimice. Și Obama... nu a făcut nimic. Asta a transmis un mesaj. La scurt timp după aceea, Putin a invadat Ucraina. Nu spun că vor avea loc invazii a doua zi, dar aceste lucruri transmit mesaje, iar guvernele își iau constant temperatura. Care este opoziția?”, a spus Neuer.

De asemenea, el a observat că, deși mulți din SUA privesc ONU cu un oarecare scepticism, alte țări încă folosesc grupul ca un barometru al consensului internațional.

„Organizația Națiunilor Unite este considerată de mulți un depozitar al legitimității internaționale; s-ar putea să nu fie așa în Statele Unite... dar în multe părți ale lumii este considerată arbitrul legitimității internaționale”, a spus Neuer.

„Care este semnalul pe care îl transmiteți regimului ayatollah? Au ucis zeci de mii de oameni. Spânzură disidenți. Torturează femei care își apără dreptul de a nu-și acoperi fiecare șuviță de păr. Bat prizonieri politici. Ce mesaj are lumea de transmis? I-ați felicitat? Sau i-ați pedepsit? I-ați pedepsit?”