Patru membri ai armatei din Canada au murit și zeci au fost răniți într-un incendiu major la o bază din provincia Alberta, potrivit BBC.

Prim-ministrul Canadei Mark Carney a descris incendiul drept „una dintre cele mai grave tragedii pentru forțele aflate pe teritoriul canadian în timp de pace”.

Incendiul a izbucnit sâmbătă în jurul orei locale 16:00 la Baza Forțelor Canadiene Wainwright, una dintre cele mai aglomerate baze de antrenament militar din țară, și este acum sub control. Cauza sa este încă neclară, dar oficialii au declarat că nu pare să aibă legătură cu „activitatea teroristă”.

„Națiunea este în doliu pentru acei membri curajoși ai forțelor noastre armate pe care i-am pierdut”, a declarat Carney.

Sergentul Morgan Wong, soldatul Shaun Farrell, soldatul Aidan Goulding și soldatul Hayden Lykkemark au murit.

Dintre cele 39 de persoane rănite care sunt îngrijite în spital, cel puțin 19 sunt în stare critică, a declarat premierul Albertei, Danielle Smith, într-o conferință de presă de duminică seara.

Echipele de pompieri și salvare rămân la fața locului pentru a controla orice potențiale izbucniri, a declarat primarul orașului Wainwright, Bruce Pugh.

Membrii infanteriei efectuau „antrenament de luptă de înaltă intensitate cu muniție reală” la un poligon de tragere cu grenade și un poligon de atac, unde 10 soldați exersează atacarea unui inamic simulat, a declarat generalul-maior Wade Rutland reporterilor la briefing.

„O multitudine de muniții se deplasau prin zona de antrenament Wainwright”, a spus el, inclusiv un lansator de grenade, grenade, arme ușoare și muniție.

Un incendiu de iarbă s-a aprins la aproximativ 1 km (0,6 mile) distanță, cauza fiind în curs de investigare, și s-a deplasat spre poligonul de atac.

„Ceea ce aș spune este că în acea perioadă aveau loc mai multe activități de antrenament în zona de antrenament”, a spus el. „Vânturi neobișnuit de puternice au făcut ca focul să se răspândească rapid și să își schimbe direcția spre zona administrativă a poligonului.”

Sâmbătă se auziseră foc de tun venind de la bază înainte de a se opri brusc, a declarat primarul Pugh, menționând că nu este neobișnuit să se audă foc de tun acolo.

Apoi a apărut vestea că serviciile locale de urgență au fost desfășurate într-o situație de „toată lumea pe punte”.

Carney a spus că echipajele militare și de urgență au luptat cu flăcările pe tot parcursul nopții în „unele dintre cele mai grave condiții imaginabile”.

Persoanele rănite se aflau pe poligonul de atac și includeau rezerviști și soldați din Infanteria Ușoară Canadiană Prințesa Patricia, au declarat oficialii.

Într-un comunicat emis duminică dimineața, Forțele Armate Canadiene au declarat că „deși incidentul este încă în curs de investigare, în acest moment nu există indicii că ar fi fost rezultatul vreunei activități teroriste”.

Rutland a declarat: „Nu credem că acest [incident] este rezultatul vreunei infrastructuri petroliere și gaziere și nici al vreunei interferențe externe”.

Wainwright, situat la aproximativ 210 km est de Edmonton, capitala Albertei, este una dintre principalele baze folosite de armata canadiană pentru exerciții de antrenament cu foc real și găzduiește trupe din Canada și țări aliate. Aproximativ 690 de militari și 300 de lucrători civili se află la fața locului într-o zi obișnuită.

Warren Thirsk, medic de la departamentul de urgență al Spitalului Royal Alexandra, a declarat că numărul de pacienți implicați în incident a „copleșit complet” unitățile medicale din Wainwright.

Spitalul Royal Alexandra se află în Edmonton, unde sunt transferați pacienții. Spitalul a declarat inițial cod portocaliu - un protocol de intervenție în caz de dezastru pentru un incident cu multe victime. Acesta a fost între timp anulat.

Agenția provincială de sănătate a anunțat duminică într-un comunicat că a desfășurat 30 de unități direct în Wainwright, inclusiv 22 de ambulanțe terestre, șase unități cu aripi fixe și două unități cu aripi rotative.

„Se anticipează că îngrijirea pacienților afectați de acest incident va fi intensivă și va contribui la cererea mare existentă de îngrijire acută în Alberta”, a precizat aceasta, adăugând că pacienții sunt tratați în unități medicale din întreaga provincie.

STARS, serviciul regional de ambulanță aeriană, a declarat că au fost desfășurate aeronave și echipaje din Edmonton, Saskatoon și Calgary.

Brandon Simmons, care locuiește în unitatea de îngrijire pe termen lung de la Centrul de Sănătate Wainwright, a declarat pentru Reuters că, atunci când a fost anunțat codul portocaliu, asistentele au lăsat totul baltă și au început imediat să ia targi, tărgi și echipamente medicale înainte de a alerga spre intrarea principală.

Ambulanțele au continuat să vină „toată noaptea”, a spus el.

„Am auzit oameni țipând în interiorul acelor vehicule, țipete care nu-mi vor ieși niciodată din minte”, și-a amintit el, spunând că era „ca o scenă dintr-un film de război”.