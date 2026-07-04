Canada intenţionează să anunţe la summitul NATO de săptămâna viitoare din Turcia că 10 ţări sunt gata să fondeze o bancă internaţională pentru investiţii în apărare, a declarat pentru Reuters principalul negociator canadian.

Prim-ministrul canadian Mark Carney promovează Banca pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă (DSRB) ca parte a apelului său din acest an pentru o alianţă a „puterilor medii” menită să combată ceea ce el consideră a fi fragmentarea ordinii mondiale tradiţionale conduse de SUA.

„Ne-am stabilit summitul NATO ca termen limită… Ceea ce ne propunem să anunţăm este lista membrilor fondatori”, a declarat într-un interviu Isabelle Hudon, principalul negociator al Canadei în lansarea iniţiativei multilaterale şi director general al Băncii de Dezvoltare a Afacerilor din Canada.

Scopul băncii este de a consolida apărarea ţărilor aliate prin strângerea a până la 100 de miliarde de lire sterline (133 de miliarde de dolari) sub formă de finanţare ieftină.

Hudon a afirmat că lista iniţială de ţări va fi probabil alcătuită exclusiv din ţări europene, în afară de Canada, dar a refuzat să le numească. Ea a precizat că anunţul nu este garantat şi depinde de negocierile finale cu aliaţii, inclusiv în ceea ce priveşte angajamentele lor de capital, dar a spus că proiectul are un avânt.

„Prim-ministrul meu a spus că nu ar trebui să urmărim perfecţiunea înainte de a lansa această iniţiativă, că ar trebui să mobilizăm ţările care sunt gata să fie numite membri fondatori, iar apoi aderarea va rămâne deschisă”, a spus Hudon.

Soarta proiectului rămâne incertă fără sprijinul unor ţări esenţiale pentru obţinerea unui rating de credit triplu A. DSRB a purtat discuţii productive cu Coreea de Sud şi există o şansă de 50-50 ca aceasta să adere, eventual mai târziu, a spus Hudon, adăugând că nicio altă ţară din G7 nu este pe punctul de a se alătura, deocamdată.

Până în prezent, planul Canadei a fost susţinut public doar de Luxemburg, care va deveni sediul european al băncii. Carney a declarat vineri că „o masă critică” de ţări intenţionează să adere, fără a le numi.

Proiectul se confruntă cu posibile obstacole în Europa, întrucât concurează cu iniţiative de apărare precum programul SAFE al Uniunii Europene. Marea Britanie s-a opus aderării la DSRB, preferând propriul proiect de finanţare a apărării (MDM) împreună cu Ţările de Jos şi Finlanda, dar a explorat posibilităţile de aliniere sau fuziune.

Germania s-a distanţat iniţial, dar între timp s-a alăturat discuţiilor în calitate de observator. Italia, Spania, Turcia, Belgia şi Ucraina au analizat propunerile, potrivit mai multor surse.

Liderii NATO au convenit în iunie 2025 să aloce 5% din PIB pentru investiţii în domeniul apărării şi securităţii până în 2035, context în care iniţiativa canadiană încearcă să mobilizeze fonduri suplimentare pentru nevoile tot mai mari de apărare generate de războiul din Ucraina şi tensiunile geopolitice globale.

Anunţul de la Ankara va fi un prim test important pentru viabilitatea proiectului.