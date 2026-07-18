Incendiile de pădure din Canada au determinat autoritățile să pregătească evacuarea unei comunități izolate din provincia Ontario, în timp ce fumul degajat de incendii afectează calitatea aerului în mai multe state americane, potrivit Reuters.

Armata canadiană urmează să intervină sâmbătă pentru evacuarea celor aproximativ 600 de locuitori din Fort Hope, o localitate aflată în nord-vestul provinciei Ontario, unde se înregistrează unele dintre cele mai puternice incendii active din țară.

Situația este importantă deoarece numărul incendiilor continuă să crească, iar fumul a determinat emiterea unor alerte de sănătate atât în Canada, cât și în Statele Unite.

Ministrul federal pentru Situații de Urgență, Eleanor Olszewski, a anunțat că forțele armate vor utiliza aeronave pentru evacuarea comunității Fort Hope.

Localitatea este situată într-o regiune slab populată din nord-vestul provinciei Ontario, unde infrastructura rutieră este limitată, iar transportul aerian reprezintă principala modalitate de acces.

În ultimele săptămâni, mii de persoane au fost deja evacuate din alte zone afectate de incendii și relocate în orașe din sudul provinciei Ontario.

Ministerul canadian al Resurselor Naturale a anunțat sâmbătă că în cursul nopții au fost raportate încă 69 de incendii noi, ceea ce ridică numărul total al incendiilor active la 955.

Suprafața afectată de incendii a ajuns la aproape 28.500 de kilometri pătrați, echivalentul a aproximativ 11.000 de mile pătrate. Deși această valoare rămâne sub media ultimilor cinci ani, autoritățile avertizează că evoluția incendiilor este influențată de condițiile meteorologice și de temperaturile ridicate.

Specialiștii în climă afirmă că încălzirea globală favorizează perioade mai lungi de secetă și uscarea vegetației, ceea ce crește riscul izbucnirii și extinderii incendiilor de pădure.

Vântul a transportat fumul provenit din incendiile canadiene peste graniță, afectând calitatea aerului în estul Statelor Unite.

Potrivit platformei AirNow a Agenției pentru Protecția Mediului din SUA (EPA), sâmbătă dimineață calitatea aerului era clasificată drept „nesănătoasă” în sudul provinciei Ontario și în regiuni din Ohio, Virginia de Vest, Pennsylvania, New Jersey, Virginia, Maryland, Delaware și Washington D.C.

În unele zone din vestul statului Pennsylvania, inclusiv în orașul Pittsburgh, nivelul poluării a fost încadrat la categoria „foarte nesănătos”. Autoritățile americane estimează însă că situația se va îmbunătăți pe parcursul zilei.

Canada wildfire, 128 active wildfires continue to burn across Northwestern Ontario, with dozens still out of control Evacuations and highway closures remain in effect as extreme heat fuels the crisis. As of July 15, 2026, multiple wildfires continue to burn across northwestern… pic.twitter.com/Evh2Al3DUT — Sarwat Najmi (@snajmi23) July 16, 2026

Compania AccuWeather a precizat că fumul va avea un impact redus asupra finalei Cupei Mondiale la fotbal, programată duminică pe stadionul New York New Jersey.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri că fumul provenit din Canada este rezultatul unei administrări necorespunzătoare a pădurilor și a afirmat că va include costurile generate de poluarea transfrontalieră în tarifele comerciale deja aplicate produselor canadiene.

Terrifying footage shows the view from inside a train as it becomes surrounded by raging wildfire flames near Armstrong, Ontario. pic.twitter.com/3XKiKArjAw — Breaking911 (@Breaking911) July 15, 2026

În replică, ministrul canadian Eleanor Olszewski a subliniat că guvernul de la Ottawa a investit aproximativ 12 miliarde de dolari canadieni în programe de gestionare durabilă a pădurilor și de prevenire a incendiilor începând din 2020.

Oficialul a explicat că autoritățile canadiene se confruntă cu efectele unor condiții climatice tot mai calde și mai uscate, care favorizează apariția incendiilor de vegetație la scară largă.

Autoritățile canadiene continuă operațiunile de stingere și evacuare în zonele cele mai afectate, în timp ce serviciile meteorologice urmăresc evoluția fumului și impactul asupra populației din Canada și Statele Unite.

În perioada următoare, direcția vântului și condițiile meteo vor avea un rol decisiv în evoluția incendiilor și a calității aerului din regiune.