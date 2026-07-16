Un incendiu izbucnit în noaptea de miercuri spre joi la un orfelinat din apropierea capitalei Algeriei, Alger, s-a soldat cu moartea a 11 persoane, inclusiv copii, și cu rănirea altor 19, potrivit agenției Reuters, care citează autoritățile algeriene.

Tragedia s-a produs în districtul Mohammadia, din provincia Alger, iar echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență pentru a limita efectele incendiului și pentru a evacua persoanele aflate în clădire.

Cazul atrage atenția asupra riscurilor generate de incendiile care afectează Algeria în contextul valului de căldură din ultimele zile.

Potrivit Agenției pentru Protecție Civilă din Algeria, zece dintre persoanele rănite au suferit arsuri de diferite grade. În același timp, salvatorii au reușit să evacueze în siguranță cinci persoane cu dizabilități aflate în centrul de îngrijire.

Imagini de la fața locului au surprins ziduri înnegrite de fum deasupra unor ferestre ale clădirii, în timp ce localnici și echipe de intervenție s-au mobilizat pentru a sprijini operațiunile de salvare.

Până în acest moment, autoritățile nu au oferit informații despre identitatea victimelor, vârsta acestora sau cauza producerii incendiului. O anchetă este în desfășurare pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care a izbucnit focul.

Președintele Algeriei, Abdelmadjid Tebboune, a transmis un mesaj de condoleanțe după tragedie.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, șeful statului a afirmat că a primit „cu profundă tristețe vestea morții unor copii și a rănirii altora în urma incendiului izbucnit la un centru de îngrijire pentru copii”.

Mesajul oficial reflectă amploarea emoției provocate de incident, care a șocat opinia publică din Algeria.

Un locuitor din cartierul Mohammadia, Elias Gabrini, în vârstă de 58 de ani, a declarat pentru Reuters că oamenii au ieșit în grabă din locuințe imediat ce au aflat despre incendiu.

„Este cu adevărat copleșitor. Să vezi așa ceva cu ochii tăi nu este deloc ușor”, a spus acesta, descriind atmosfera din timpul intervenției echipelor de salvare.

Declarația ilustrează impactul emoțional pe care tragedia l-a avut asupra comunității locale, unde numeroși locuitori au încercat să ofere ajutor înainte de sosirea completă a echipelor de intervenție.

Incendiul de la orfelinat are loc într-o perioadă în care Algeria este afectată de un val puternic de căldură. Temperaturile ridicate au favorizat izbucnirea unui număr mare de incendii în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit agenției de presă de stat APS, care citează Direcția Generală pentru Protecție Civilă, echipele de intervenție au stins 913 incendii la nivel național în perioada 8–16 iulie.

Deocamdată nu există indicii că incendiul de la orfelinat ar avea legătură cu aceste incendii de vegetație sau cu temperaturile extreme. Autoritățile urmează să stabilească dacă focul a fost provocat de un accident, o defecțiune tehnică sau de o altă cauză.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile algeriene nu au comunicat un termen pentru prezentarea concluziilor preliminare. În același timp, operațiunile de sprijin pentru victime și familiile acestora continuă, în timp ce țara rămâne în alertă din cauza numărului ridicat de incendii generate de caniculă.