Un cetățean român a murit, iar un alt român a fost grav rănit în incendiul izbucnit marți pe un șantier din centrul Bruxellesului. Informațiile au fost confirmate de Ambasada României în Regatul Belgiei, potrivit publicației The Brussels Time.

Incendiul a cuprins o clădire aflată în renovare, în apropierea Pieței De Brouckère și la aproximativ 200 de metri de Grand-Place. Bilanțul provizoriu indică șase morți și două persoane grav rănite.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Ambasadei României, cetățeanul român care și-a pierdut viața era originar din Cernăuți și avea dublă cetățenie, română și ucraineană.

Acesta se numără printre cele șase persoane găsite fără viață într-un lift al clădirii afectate de incendiu.

Autoritățile belgiene investighează circumstanțele tragediei și încearcă să stabilească modul în care victimele au rămas blocate în lift în timpul incendiului.

Cel de-al doilea cetățean român implicat în incendiu este un tânăr din județul Bacău. Acesta a suferit arsuri grave pe aproximativ 50% din suprafața corpului.

Românul este internat într-un spital de specialitate din Bruxelles și primește îngrijiri medicale. Starea sa este gravă, iar medicii încearcă să îl stabilizeze.

Până în prezent, autoritățile de la Bruxelles nu au transmis alte informații despre evoluția stării sale de sănătate.

Bilanțul provizoriu al incendiului de la Bruxelles este de șase persoane decedate și două persoane grav rănite. Victimele decedate au fost descoperite într-un lift al clădirii aflate în renovare.

Intervenția pompierilor a fost dificilă din cauza amplorii incendiului și a configurației șantierului.

Anchetatorii belgieni continuă cercetările pentru a stabili cauza exactă a incendiului și dacă normele de securitate în muncă au fost respectate.

Ambasada României în Regatul Belgiei monitorizează cazul și este în contact cu autoritățile locale. Reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiilor cetățenilor români afectați, în limita competențelor legale.