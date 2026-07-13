Incendiu în Rusia, după un atac cu drone din Ucraina

Un atac cu drone atribuit Ucrainei a provocat un incendiu într-o zonă industrială din apropierea orașului Stavropol, în Rusia de sud-vest, potrivit autorităților locale, citate de Le Figaro.

Guvernatorul regiunii, Vladimir Vladimirov, a anunțat luni, printr-un mesaj publicat pe Telegram, că sistemele de apărare antiaeriană au intervenit pentru a respinge atacul și că, în urma incidentului, a izbucnit un incendiu în zona industrială a localității Veazniki, situată în districtul Șpakovski.

Oficialul a precizat că, până la momentul transmiterii informațiilor, nu existau rapoarte privind victime sau persoane rănite.

De asemenea, autoritățile locale monitorizează situația și încearcă să stabilească amploarea pagubelor produse de incendiu, în timp ce echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a limita efectele acestuia.

În cursul aceleiași nopți, autoritățile ruse au raportat și o tentativă de atac asupra capitalei. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că apărarea antiaeriană a interceptat și distrus 11 drone care se îndreptau spre oraș. Potrivit acestuia, atacul nu a provocat victime și nu au fost semnalate distrugeri majore în urma interceptărilor.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat operațiunile cu drone asupra unor obiective aflate pe teritoriul Federației Ruse, concentrându-se în special asupra infrastructurii energetice și a instalațiilor din sectorul hidrocarburilor. Kievul consideră că astfel de lovituri pot reduce capacitatea Rusiei de a susține financiar și logistic operațiunile militare desfășurate pe front.

De cealaltă parte, Rusia continuă atacurile asupra teritoriului ucrainean, lansând aproape zilnic raiduri cu rachete și drone asupra unor obiective militare și infrastructuri considerate strategice.

Conflictul dintre cele două state, început în urmă cu mai bine de patru ani, rămâne unul dintre cele mai grave din Europa după cel de-Al Doilea Război Mondial.

În ciuda numeroaselor inițiative internaționale și apelurilor la dialog, perspectivele unei soluții diplomatice sunt în continuare limitate, iar confruntările militare continuă să se intensifice pe mai multe fronturi.