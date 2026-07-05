Ucraina exportă în premieră drone de luptă complete către SUA

Ucraina a autorizat pentru prima dată exportul unor drone de luptă complet asamblate produse pe teritoriul său, marcând un moment important pentru industria de apărare a țării, scrie Ukrainska Pravda.

Compania ucraineană F-Drones a anunțat că a livrat deja 2.000 de drone de atac de tip F10 către Statele Unite, după ce a primit aprobarea oficială din partea Serviciului de Stat pentru Controlul Exporturilor din Ucraina.

Permisiunea de export a fost acordată la 1 iulie, iar reprezentanții companiei au confirmat că transportul a fost deja realizat.

„Permisul este valabil – dronele au trecut deja frontiera de stat”, a declarat un reprezentant al F-Drones, citat de publicația militară ucraineană Defence Media.

Potrivit sursei citate, este pentru prima dată când autoritățile ucrainene permit exportul unor vehicule aeriene de luptă fără pilot complet asamblate. Până acum, aprobările vizau în principal tehnologii individuale, componente sau echipamente destinate industriei de apărare.

Compania a precizat că autorizația a fost obținută înainte de intrarea în vigoare a noilor decizii guvernamentale care simplifică exporturile de produse cu destinație militară în perioada legii marțiale.

Reprezentanții F-Drones au explicat că societatea a parcurs întregul proces de aprobare prevăzut de actualul mecanism de control al exporturilor și a primit aviz favorabil din partea comisiei interinstituționale responsabile de politica de cooperare militaro-tehnică și controlul exporturilor.

Demersul a fost sprijinit și de compania de stat Spetstechnoexport, specializată în exportul de produse și tehnologii din domeniul apărării.

Livrarea face parte din extinderea colaborării dintre F-Drones și autoritățile americane. Anterior, compania a participat, prin intermediul filialei sale din Statele Unite, UDD Tech Corp., la prima etapă a programului Drone Dominance, derulat de Pentagon.

În urma fazei Gauntlet I, producătorul ucrainean s-a clasat pe locul 6 și a obținut un contract din partea guvernului american pentru furnizarea a 2.000 de drone de tip FPV. De asemenea, compania a fost selectată pentru etapa următoare a programului.

Pe lângă contractele deja obținute, F-Drones a anunțat că intenționează să își extindă prezența pe piața americană prin deschiderea primului centru de asamblare și producție din Statele Unite, proiect care va fi realizat prin intermediul UDD Tech Corp.