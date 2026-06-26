Strategia Ucrainei de a trimite valuri mari de drone contra unor ținte din Rusia dă roade, copleșind numeric apărarea aeriană a Kremlinului și administrând lecții dureroase trupelor lui Putin, potrivit unei analize a WSJ.

Denis Știlerman a fost surprins de câte drone ale companiei sale reușeau să ajungă în acțiune în timp ce urmărea imagini cu acestea lovind o rafinărie de petrol de la marginea Moscovei săptămâna trecută, formând nori de fum negru deasupra capitalei rusești.

„Tocmai am folosit o grămadă mare de drone și acestea au copleșit sistemele rusești de apărare aeriană”, a declarat într-un interviu Știlerman, proiectantul șef de la Fire Point, unul dintre cei mai mari producători de sisteme de apărare din Ucraina.

Ucraina copleșește apărarea aeriană a Rusiei cu grupuri tot mai mari de drone cu rază lungă de acțiune care vizează rafinăriile, infrastructura portuară, industria militară și chiar sistemele de apărare aeriană.

Campania duce la restricții privind vânzările de combustibil în Rusia, la creșterea prețurilor la benzină și la imagini regulate cu nori de fum negru deasupra unor părți ale țării care credeau că războiul din Ucraina era departe.

Joi, Ucraina a atacat două rafinării de petrol din Ufa, un oraș din Rusia aflat la peste 1500 de kilometri de linia frontului, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare.

Orașele ucrainene au fost atacate de rachete și drone rusești încă din toamna anului 2022. Când Moscova și-a început campania de bombardamente strategice, aceasta a avut ca scop distrugerea infrastructurii energetice a Ucrainei, a industriilor militare și a voinței de a continua apărarea țării. De anul trecut, atacurile rusești au provocat un număr tot mai mare de morți și răniți civili în Kiev și în alte orașe ucrainene.

Ucraina încearcă să riposteze de peste doi ani, vizând în principal infrastructura petrolieră a Rusiei pentru a afecta economia, finanțele guvernamentale și logistica militară. Dar lipsa puterii de foc cu rază lungă de acțiune a limitat eforturile Kievului.

De anul acesta, Ucraina produce drone cu rază lungă de acțiune mai multe și mai bune și adaugă rachete de croazieră fabricate pe plan intern, provocând pagube tot mai mari în interiorul Rusiei. Din martie, peste două duzini de atacuri asupra rafinăriilor de petrol rusești au distrus aproximativ 20% din capacitatea de rafinare a țării, estimează analiștii.

„Atacurile au devenit mai eficiente deoarece tehnologia este mai bună, iar Ucraina are capacitatea de a organiza mai multe atacuri de amploare decât putea înainte”, a declarat Michael Kofman, analist militar la Carnegie Endowment for International Peace, un think tank cu sediul la Washington.

Dimensiunea uriașă a Rusiei - un avantaj istoric în apărarea țării - lucrează acum împotriva acesteia.

„Apărarea aeriană rusă trebuie să acopere o linie a frontului de 1.200 de kilometri, dar și un teritoriu vast pe care este răspândită infrastructura”, a declarat Kofman.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că 8.849 de drone ucrainene au fost interceptate în luna mai a acestui an, față de 3.676 în ianuarie și 2.504 în mai anul trecut, potrivit unei analize realizate de Fundația Come Back Alive, o organizație caritabilă ucraineană, și The Wall Street Journal. Cifrele acoperă atât Rusia, cât și Crimeea ocupată de Rusia, unde Ucraina desfășoară o campanie de atacuri tot mai mare împotriva infrastructurii de combustibil și a logisticii militare.

Analiștii militari spun că ministerul exagerează numărul de drone ucrainene doborâte. Dar chiar și numărul de interceptări pretinse arată cum se înmulțesc atacurile.

Și rata de succes a Ucrainei este în creștere. Aproximativ 35% din atacurile reușite verificate ale Ucrainei în Rusia în acest an au avut loc în iunie, potrivit Janes, o companie de informații pentru apărare. Atacurile au ca scop subminarea economiei ruse și a imaginii președintelui Vladimir Putin ca apărător al Rusiei, a anunțat Janes.

Știlerman a spus că dronele și rachetele Fire Point sunt implicate în opt până la zece misiuni în fiecare zi în Rusia și în zonele Ucrainei ocupate de Rusia.

Ucraina copiază unele dintre tacticile pe care Rusia le-a folosit împotriva sa, folosind un număr mare de drone pentru a copleși apărarea aeriană.

Un sistem rusesc de apărare antirachetă Panțir, de exemplu, poate ataca cel mult patru ținte simultan, a declarat Valeri Romanenko, fost ofițer ucrainean de apărare aeriană și cercetător la Universitatea Națională de Aviație din Kiev.

Primele salve dintr-un atac cu drone ajută la identificarea locației sistemelor de apărare aeriană rusești, permițându-le ucrainenilor să determine unde pot găsi o cale de trecere alte vehicule aeriene fără pilot, a spus el.

Deși armata rusă este de mult timp expertă în bruierea semnalelor electronice, aceasta nu a egalat încă varietatea de sisteme de apărare antidrone pe care Ucraina le-a dezvoltat în timpul războiului.

„Apărarea aeriană a Rusiei este concepută pentru a face față aeronavelor cu echipaj, rachetelor de croazieră și rachetelor balistice din jurul Moscovei”, a declarat Douglas Barrie, specialist în aerospațial militar la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, un think tank din Londra. „UAV-urile de atac unidirecțional sunt o țintă relativ nouă și dificil de stabilit.”

Clipurile de pe rețelele de socializare arată soldați ruși tragând rachete lansate de la umăr de pe un drum aglomerat în timpul recentelor atacuri cu drone ucrainene. Se pare că acestea nu au avut prea mult succes.

Rusia își mută mai multe sisteme de apărare aeriană la Moscova, principalul pod care leagă Rusia de Crimeea și reședința lui Putin din Valdai – lăsând alte orașe și regiuni mai puțin protejate, a declarat Zelenski.

Ucraina se așteaptă să producă peste șapte milioane de drone în acest an, comparativ cu peste 2,2 milioane în 2024, a declarat Ministerul Apărării al țării. Majoritatea vor fi drone mici, cu rază scurtă de acțiune, pentru linia frontului. Dar producția de aeronave cu rază lungă de acțiune a crescut în același timp.

Fire Point, una dintre numeroasele companii care produc drone cu rază lungă de acțiune, își propune să producă 300 de drone FP-1 pe zi, de aproximativ opt ori mai multe decât anul trecut. FP-1 poate parcurge până la 1.800 de mile, spune compania. Distanțele mai lungi necesită mult combustibil, reducând dimensiunea focosului.

Ucraina folosește în principal drone de distanță medie pentru Crimeea, cu raze de acțiune de până la 300 de mile (cca 480 km) și focoase mai mari.

Ucraina are, de asemenea, rachetele de croazieră Neptune și Flamingo de la Fire Point. Rachetele poartă de obicei focoase mai mari decât dronele, pot penetra buncărele și sunt mai greu de interceptat.

Însă Ucraina nu deține în prezent rachete balistice cu rază lungă de acțiune, pe care Rusia le-a folosit în număr mare pentru a bombarda Kievul și alte orașe.

Putin a declarat reporterilor săptămâna aceasta că atacurile ucrainene au fost concepute ca un instrument de război psihologic pentru a „diviza societatea”.

Atacurile au provocat furie și frică în rândul populației ruse care până acum a văzut puțin din război. Unii își exprimă uimirea online, în ciuda monitorizării intense a rețelelor de socializare de către autoritățile ruse.

După Moscova, atacurile asupra Crimeei provoacă cea mai mare umilință politică pentru Putin.

În ultimele săptămâni, Ucraina a lovit feriboturi, poduri și autostrăzi care leagă de Rusia Crimeea și Ucraina continentală ocupată. Guvernatorul Crimeei, instalat de Kremlin, a suspendat duminică vânzările de combustibil către persoane private, spunând că doar serviciile guvernamentale esențiale vor avea acces la combustibil. Imaginile de pe rețelele de socializare au arătat turiști ruși din Crimeea fugind de pe plaje în timp ce sună sirenele de raid aerian.

Campaniile tot mai intense aduc tot mai mult din Rusia în raza de acțiune.

„Siberia este acăparea vostru. Deocamdată”, a spus Robert Brovdi, comandantul Forțelor Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei, referindu-se la vastul teritoriu din estul Rusiei.