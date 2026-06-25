Ucraina, val de lovituri asupra unor rafinării de pe teritoriul Rusiei

Armata ucraineană a desfășurat noi atacuri asupra unor obiective din sectorul energetic al Rusiei, vizând un depozit de petrol și două rafinării aflate la mare distanță de linia frontului, potrivit anunțului făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

El a adăugat că operațiunile fac parte din strategia Ucrainei de a reduce capacitatea Rusiei de a susține efortul militar prin lovirea infrastructurii energetice. Primul obiectiv atacat a fost depozitul de petrol Poltavska, situat în regiunea rusă Krasnodar, la aproximativ 300 de kilometri de linia frontului, a precizat Zelenski.

Ulterior, joi dimineață, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) ar fi lovit alte două instalații petroliere importante: rafinăriile Bashneft-Ufaneftekhim și Bashneft-Novoil, amplasate în orașul Ufa. Conform informațiilor prezentate de președintele ucrainean, cele două obiective se află la aproximativ 1.500 de kilometri de zona confruntărilor.

Zelenski a explicat că aceste acțiuni se înscriu în strategia Ucrainei de aplicare a unor „sancțiuni la distanță” împotriva infrastructurii care sprijină operațiunile militare ale Moscovei. Totodată, el a transmis aprecieri militarilor implicați în aceste misiuni și a evidențiat precizia atacurilor.

„Operațiunile noastre cu rază lungă de acțiune reprezintă răspunsuri consecvente și precise la faptul că Rusia prelungește războiul și continuă să atace orașele și comunitățile din Ucraina”, a transmis Zelenski.

În același mesaj, liderul ucrainean a reiterat apelul pentru reluarea negocierilor și a susținut că Moscova ar trebui să renunțe la tacticile de tergiversare.

„Rușii ar trebui să se gândească la o diplomație reală, în loc să încerce din nou să inducă în eroare pe alții sau să câștige timp. Războiul trebuie să ia sfârșit”, a declarat Volodimir Zelenski.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice și logistice din interiorul Rusiei, susținând că aceste operațiuni urmăresc diminuarea capacității Moscovei de a alimenta și susține invazia declanșată în februarie 2022.