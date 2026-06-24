Rafinăria de petrol din Moscova, unul dintre cei mai importanți furnizori de carburanți pentru capitala Rusiei, va rămâne cel mai probabil închisă pentru o perioadă îndelungată după atacurile cu drone atribuite Ucrainei, potrivit unor surse din industrie citate de Reuters. În acest context, autoritățile ruse au aprobat modificări fiscale pentru susținerea pieței de combustibili, în timp ce Moscova analizează inclusiv varianta importurilor pentru a acoperi deficitul apărut în mai multe regiuni ale țării.

Rafinăria de petrol din Moscova a suferit avarii importante în urma atacurilor cu drone desfășurate în această lună și nu își va relua activitatea prea curând. Unitatea, amplasată în partea sudică a capitalei ruse, reprezintă principalul furnizor de combustibil pentru regiunea Moscovei. În cursul acestei luni, instalația a fost lovită de două ori de drone ucrainene, fiind nevoită să își suspende activitatea.

„Reparaţiile vor dura cel puţin jumătate de an”, a declarat una dintre sursele Reuters.

Compania Gazprom Neft, operatorul rafinăriei, nu a transmis un punct de vedere după solicitările de comentarii.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruse prin utilizarea dronelor cu rază lungă de acțiune. În paralel, Rusia a continuat atacurile cu rachete asupra unor obiective energetice și de apărare din Ucraina.

Potrivit surselor din industrie, atacurile repetate asupra rafinăriilor au redus semnificativ capacitatea de procesare a petrolului din Rusia. Consecințele au început să fie resimțite în mai multe regiuni ale țării, unde au apărut lipsuri de produse petroliere, majorări ale prețurilor la carburanți și cozi la stațiile de alimentare.

Rafinăria din Moscova se numără printre cele mai afectate obiective. Conform celor mai recente date disponibile, unitatea a procesat în 2024 aproximativ 11,6 milioane de tone de petrol. În urma activității sale au fost produse circa 2,9 milioane de tone de benzină și 3,2 milioane de tone de motorină.

În contextul crizei de combustibil, vicepremierul rus Aleksandr Novak a declarat marți că autoritățile iau în calcul interzicerea exporturilor de motorină. În paralel, publicația „Vedomosti” a relatat că este analizată și posibilitatea importului de combustibil pentru a reduce deficitul, în special în Crimeea, unde vânzările de benzină către populație au fost deja suspendate.

Rusia a introdus anterior restricții și pentru exporturile de benzină și combustibil pentru avioane.

Pe fondul problemelor apărute pe piața internă, Parlamentul Rusiei a aprobat miercuri amendamente la Codul fiscal destinate combaterii penuriei de combustibil. Noile măsuri includ acordarea unor subvenții pentru importurile de combustibil, calculate în funcție de costurile și prețurile livrărilor din India.

Una dintre modificări permite utilizarea unor carburanți de calitate inferioară în procesul de amestecare a benzinei rezultate din distilarea directă a țițeiului cu alte componente.

„Aceasta este o lege foarte importantă. Ea vizează stabilizarea situaţiei pe piaţa internă şi creşterea ofertei de carburanţi auto, atât prin producţia internă, cât şi prin importuri”, a declarat viceministrul de finanţe, Aleksei Sazanov. „În cele din urmă, saturarea pieţei cu carburanţi auto va duce la stabilitatea preţurilor”, a previzionat el.

Printre modificările aprobate se află și amânarea lucrărilor de modernizare pentru anumite echipamente din rafinării, fără pierderea unor facilități fiscale acordate operatorilor.

Datele din industrie arată că producția de benzină a Rusiei a coborât săptămâna trecută la aproximativ 90.000 de tone pe zi. Nivelul este cu aproximativ 25% mai redus decât media zilnică înregistrată în luna iunie a anului 2025, potrivit surselor din sector.

În același timp, datele LSEG și informațiile din piață indică o diminuare a exporturilor maritime de produse petroliere. În prima jumătate a lunii iunie, exporturile au fost cu 15% mai mici comparativ cu prima jumătate a lunii mai. Scăderea este pusă pe seama lucrărilor neplanificate de întreținere la mai multe rafinării afectate de atacurile repetate cu drone.

Săptămâna trecută, patru surse din industrie au declarat că Rusia urma să importe combustibil pe cale maritimă în cursul lunii iunie, în încercarea de a limita efectele deficitului de benzină apărut pe piața internă.