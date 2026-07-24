România a doborât, în premieră, o dronă care a pătruns în spațiul aerian național. Incidentul a avut loc vineri dimineață, iar aparatul de zbor a fost interceptat și distrus într-o zonă nelocuită din județul Buzău, în apropierea localității Padina.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), drona a avut o traiectorie Sulina - Brăila - Fetești-Buzău, fiind urmărită permanent după ce a fost detectată în afara teritoriului României. Lovitura decisivă a fost executată de un pilot român aflat la bordul unui avion F-16.

Într-o conferință de presă, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și generalul de brigadă Gheorghe Maxim, locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite și comandantul operațiunii, au prezentat primele detalii despre intervenția militară.

Comandantul operațiunii a precizat că ținta aeriană a fost detectată înainte de a pătrunde în spațiul aerian românesc și monitorizată permanent pe întreaga durată a zborului.

„Ținta aeriană a fost descoperită în afara teritoriului național și urmărită permanent pe teritoriul național”, a declarat generalul Gheorghe Maxim.

Potrivit acestuia, decizia de angajare a fost luată imediat după intrarea dronei în spațiul aerian românesc, însă interceptarea a fost realizată doar în momentul în care nu exista niciun risc pentru populație.

„Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni. Este necesară angajarea doar în zonele fără pericol pentru populație”, a explicat comandantul operațiunii.

Generalul Gheorghe Maxim a confirmat că la misiune au participat și aeronave italiene aflate în serviciul de Poliție Aeriană întărită NATO.

„Acțiunea reușită de astăzi a fost rezultatul cooperării cu forțele aeriene italiene”, a declarat acesta.

Oficialul a precizat că avioanele Eurofighter italiene au lansat o rachetă asupra dronei în zona Brăila, însă aceasta nu și-a atins ținta.

„Da, confirm, au tras, dar racheta trasă de Eurofighterele italiene nu a lovit ținta”, a spus generalul.

Ulterior, drona a fost doborâtă de un pilot român aflat la bordul unui avion F-16.

Întrebați dacă drona era de proveniență rusă, reprezentanții Armatei au precizat că investigațiile sunt în desfășurare:„Încă nu știm proveniența dronei.”

Generalul Gheorghe Maxim a adăugat că, din observațiile făcute de piloți în timpul misiunii, aparatul prezenta caracteristicile unei amenințări de tip Shahed, însă nu există deocamdată o confirmare oficială privind originea sa sau dacă era încărcat cu explozibil.

„Vizual, piloții ne-au raportat că este o amenințare de tip Shahed. Să speculăm dacă era încărcată este foarte greu”, a afirmat acesta.

Potrivit comandantului operațiunii, drona a avut o traiectorie liniară din momentul în care a intrat în spațiul aerian al României până la locul în care a fost interceptată.

Oficialii militari au subliniat că aparatul nu s-a îndreptat către Baza Aeriană Fetești și nici nu a survolat Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Generalul Gheorghe Maxim a mai declarat că decizia de angajare a țintei a fost luată de comandamentul NATO, în contextul unei activități aeriene militare intense desfășurate în apropierea granițelor României.

„Situația a fost foarte complexă în zona Mării Negre. A fost o activitate militară aeriană foarte intensă lângă spațiul aerian românesc”, a spus acesta.

La momentul conferinței de presă, două echipe de militari desfășurau căutări în zona în care drona a fost doborâtă.

Generalul Gheorghe Maxim a precizat că existau informații privind locul în care a căzut racheta lansată de avionul F-16, însă epava dronei nu fusese încă identificată.

Întrebat dacă incidente similare s-ar putea repeta, comandantul operațiunii a declarat că, în opinia sa, riscul rămâne ridicat în actualul context de securitate din regiunea Mării Negre.

„Personal, cred că se vor mai întâmpla astfel de incidente, pentru că este perioada recoltării cerealelor în Ucraina și vom avea porturi aglomerate cu nave care deservesc exportul Ucrainei”, a afirmat generalul Gheorghe Maxim.

Acesta a confirmat că, dintre toate dronele aflate în activitate în regiune în cursul dimineții de vineri, doar una a pătruns în spațiul aerian al României.