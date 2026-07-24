Drona doborâtă vineri de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a traversat sud-estul țării pe o rută neobișnuită, cu mai multe schimbări de direcție. Aparatul a fost detectat în apropiere de Sulina, a continuat spre Brăila, apoi a coborât către Fetești și a virat ulterior spre județul Buzău. Ținta a fost distrusă cu o rachetă la ora 11.02, deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina.

Până în prezent, autoritățile nu au explicat motivul pentru care drona a urmat un traseu în zigzag și nici dacă schimbările de direcție au fost stabilite în cadrul unui plan de zbor sau au fost comandate din exterior.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat aparatul la ora 09.39, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina.

După intrarea în spațiul aerian național, drona a urmat traseul comunicat oficial: Sulina – Brăila – Fetești – Buzău.

Ruta este neobișnuită deoarece aparatul nu a continuat pe o direcție constantă spre vest. După ce a ajuns în zona Brăila, drona a coborât spre sud-vest, către Fetești, iar apoi a schimbat din nou direcția, înaintând spre nord-vest, în zona Pogoanele–Padina din județul Buzău.

Traseul prezentat are un caracter orientativ și indică reperele generale comunicate de autorități. Acesta nu reflectă neapărat fiecare manevră efectuată de aparat în timpul zborului.

Între detectarea țintei și momentul în care aceasta a fost doborâtă au trecut 83 de minute.

La ora 09.48, la nouă minute după apariția dronei pe radare, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Avioanele italiene se aflau în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană și au fost trimise pentru monitorizarea situației.

Ulterior, la ora 10.56, două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Unul dintre avioanele românești a angajat ținta cu o rachetă la doar șase minute de la decolare. Drona a fost distrusă la ora 11.02, deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina, județul Buzău.

Alegerea zonei a redus riscul pentru populație, în condițiile în care intervenția s-a produs departe de o localitate, iar eventualele fragmente rezultate în urma distrugerii aparatului nu au căzut direct peste o zonă locuită.

În timpul deplasării dronei, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Autoritățile au activat măsuri de alertare a populației din județele Tulcea și Brăila, unde au fost transmise mesaje RO-Alert privind riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Drona și-a continuat însă deplasarea mult dincolo de zona de frontieră, ajungând până în interiorul județului Buzău.

Resturile aparatului urmează să fie căutate și analizate. Expertiza ar putea contribui la stabilirea modelului dronei, a provenienței sale și a eventualei încărcături transportate.

Autoritățile nu au comunicat până acum tipul dronei, țara din care a fost lansată sau dacă aceasta transporta o încărcătură explozivă.

De asemenea, nu este cunoscut motivul pentru care aparatul a schimbat succesiv direcția între Sulina, Brăila, Fetești și Buzău. Teoretic, traseul ar putea fi explicat printr-un plan de zbor prestabilit, o eroare de navigație, bruiaj sau intervenția unui operator. Niciuna dintre aceste ipoteze nu a fost însă confirmată oficial.

În același timp, destinația finală a dronei nu poate fi stabilită doar pe baza traseului parcurs înainte de interceptare. Răspunsurile ar putea fi obținute după recuperarea și expertizarea fragmentelor din zona Padina.

Important de precizat cu privire la abaterea spre Fetești este că acolo se află o bază aeriană, ceea ce ar putea ridica suspiciuni de spionaj.