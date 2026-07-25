Camera Deputaților a adoptat legea Programului Național de Accesibilizare a Locuințelor „Lift pentru viață”, care urmărește instalarea de ascensoare în blocurile cu cel puțin trei etaje construite fără această facilitate.

Deși măsura este destinată să îmbunătățească accesul persoanelor vârstnice și al celor cu mobilitate redusă, aplicarea sa va fi limitată de caracteristicile tehnice ale multor clădiri.

Potrivit proiectului de lege, programul va fi coordonat de Ministerul Dezvoltării și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar finanțarea va proveni din fonduri europene, bugetul de stat, autorități locale și, după caz, contribuțiile asociațiilor de proprietari. Prima etapă va consta într-un proiect-pilot desfășurat pe o perioadă de 18 luni.

Legea se adresează condominiilor cu minimum trei niveluri supraterane care nu au fost prevăzute cu lift în proiectul inițial. Sunt excluse clădirile monument istoric și cele încadrate în clasele de risc seismic RsI și RsII.

În practică, însă, simpla îndeplinire a acestor criterii nu garantează că un bloc va putea primi un ascensor.

Inginerul constructor Matei Sumbasacu, fondatorul Asociației Re:Rise și specialist în analiza clădirilor cu risc seismic, explică faptul că proiectul presupune instalarea lifturilor pe exteriorul blocurilor.

Acest lucru necesită existența unui spațiu liber suficient în jurul clădirii, condiție care lipsește în multe zone urbane dense, în special în centrele marilor orașe.

Specialistul compară această situație cu proiectele de consolidare seismică prin exoschelet, unde aceeași limitare – lipsa spațiului perimetral – reduce considerabil numărul clădirilor eligibile.

Chiar dacă există spațiu pentru montarea unui lift exterior, fiecare imobil trebuie expertizat din punct de vedere tehnic.

Realizarea accesului către ascensor presupune intervenții asupra pereților exteriori, iar acestea pot influența comportarea structurală a clădirii. Din acest motiv, o expertiză tehnică este obligatorie pentru fiecare caz.

Potrivit lui Matei Sumbasacu, nici măcar o structură independentă, alipită clădirii, nu elimină necesitatea intervențiilor asupra construcției existente.

O altă condiție esențială este existența unui acces din holurile comune către viitorul lift.

În numeroase blocuri, casa scării și holurile sunt înconjurate complet de apartamente, fără contact direct cu exteriorul. În aceste situații, realizarea unei deschideri către lift ar afecta proprietăți private, ceea ce face proiectul dificil sau imposibil din punct de vedere tehnic.

Specialistul subliniază că orice modificare adusă pereților exteriori trebuie analizată cu atenție.

Chiar și în cazul clădirilor pe cadre din beton armat, pereții exteriori contribuie la rigiditatea laterală și la comportarea construcției în timpul unui seism. Crearea unor noi deschideri sau mărirea celor existente poate reduce această rigiditate, motiv pentru care sunt necesare soluții suplimentare de consolidare și armare.

Astfel, montarea unui lift nu presupune doar decuparea unui perete, ci un proiect tehnic complex, adaptat fiecărei clădiri.

Blocurile construite înainte de 1960 sunt cele mai dificile cazuri Potrivit lui Matei Sumbasacu, cele mai mari probleme apar în cazul blocurilor interbelice și al celor ridicate înainte de anii 1960.

Aceste construcții au caracteristici structurale diferite față de blocurile moderne, iar intervențiile necesare pentru instalarea unui lift pot fi mult mai dificil de realizat sau chiar imposibile.

Deși legea urmărește să îmbunătățească accesibilitatea locuințelor și să reducă dificultățile întâmpinate de persoanele cu mobilitate redusă, experții avertizează că nu toate blocurile eligibile pe hârtie vor putea beneficia efectiv de această facilitate.

În practică, doar imobilele care dispun de spațiul necesar, permit intervențiile structurale și oferă posibilitatea realizării accesului către lift vor putea fi incluse în program.