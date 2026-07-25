Introducerea roboților umanoizi Phantom MK-1 pe frontul din Ucraina, un proiect susținut financiar de compania americană Foundation Future Industries, avându-l ca acționar pe Eric Trump, a declanșat nu doar o nouă cursă tehnologică, ci și un intens război informațional.

Privind aceleași mașinării de 175 cm și 80 kg, demne de filme SF, taberele aflate în conflict trag concluzii diametral opuse. Dacă Moscova folosește prilejul pentru o campanie de ironizare și propagandă politică, Kievul adoptă o abordare strict pragmatică, văzând în aceste teste o etapă necesară pentru schimbarea logisticii militare.

Iată cum se conturează cele două perspective asupra aceleiași inovații.

Pentru analiștii și presa de stat de la Moscova, precum ziarul Pravda, roboții americani reprezintă un eșec tehnologic previzibil și o iluzie a elitelor de la Washington. Abordarea rusă este dominată de sarcasm și vizează direct vulnerabilitățile mașinăriilor, folosite ca muniție politică împotriva familiei Trump.

Argumentele Moscovei vizează fragilitatea extremă și problema energiei. Presa rusă subliniază că modelul actual este „delicat” și complet nepotrivit pentru realitatea din tranșee, fiind vulnerabil la praf, noroi și apă. Bateria care durează sub 5 ore este principala țintă a ironiilor. Rușii se întreabă retoric dacă robotul „va căuta o priză” pe câmpul de luptă sau va aștepta livrarea bateriilor prin drone, complicând inutil lanțurile logistice.

Moscova insistă că acești roboți nu înțeleg mediul, nu pot lua decizii sub foc inamic și nu au motricitatea fină pentru a debloca sau reîncărca o armă. Prin urmare, utilitatea lor în linia întâi este nulă. Promisiunea dezvoltatorilor de a fabrica 50.000 de unități din viitoarea generație (MK-2) este respinsă de ruși drept o pură iluzie de PR, amintind că ritmul actual este de doar 40 de bucăți pe lună.

Rusia folosește acest subiect pentru a sublinia deconectarea elitelor americane de la realitatea de pe front, aruncând săgeți directe către Donald Trump privind inițiativele „nechibzuite” ale fiului său, Eric.

De cealaltă parte a baricadei, armata și presa din Ucraina privesc roboții Phantom MK-1 fără iluzii cinematografice, dar cu un interes strategic clar. Ei recunosc aceleași defecte tehnice semnalate de ruși, dar le interpretează ca pe niște limitări normale ale unei prime generații aflate în faza de testare (beta).

Argumentele Kievului sunt avantajul locomoției bipede și rolul strict logistic, nu de asalt. În timp ce dronele terestre clasice, cu roți sau șenile, se blochează frecvent în noroi adânc, moloz sau cratere, ucrainenii apreciază capacitatea unui robot cu picioare de a naviga medii urbane distruse, de a păși peste tranșee și de a urca scări.

Armata ucraineană nu intenționează să trimită roboții MK-1 pentru a ataca tranșeele inamice. Ei sunt folosiți ca „hamali” mecanizați, suportând sarcini de aproximativ 20-40 kg pentru a transporta muniție, piese de schimb și provizii prin coridoare expuse focului inamic sau lunetiștilor.

Într-un context de uzură extremă și deficit de trupe, orice misiune de aprovizionare preluată de o mașinărie înseamnă o viață de soldat mai bine protejată.

Ucrainenii acceptă că autonomia bateriei este redusă, scăzând la 2-3 ore în condiții de frig extrem, și că roboții nu sunt impermeabili, dar consideră că frontul lor de est este cel mai bun laborator de testare. Datele colectate acum sunt vitale pentru dezvoltarea generației MK-2.

Ceea ce Rusia cataloghează drept o „jucărie inutilă” și un efort disperat, Ucraina o tratează ca pe o platformă utilitară de sacrificiu.

Deși ambele tabere sunt de acord asupra unui punct fundamental, roboții umanoizi nu sunt încă pregătiți să înlocuiască soldații în lupta directă, diferența constă în viziune. Moscova instrumentalizează limitările actuale în scop propagandistic, în timp ce Kievul exploatează potențialul logistic al tehnologiei americane, acceptând imperfecțiunile în schimbul protejării propriilor trupe.