Sfârșitul lunii iulie este descrisă de mai mulți astrologi drept o perioadă de introspecție și tensiuni emoționale, pe fondul unor tranzite astrale considerate importante.

Potrivit horoscoapelor publicate în această perioadă de mai multe publicații, unele semne zodiacale ar putea resimți mai intens stările de neliniște, nesiguranță sau suprasolicitare psihică.

Interpretările astrologice nu au o bază științifică și trebuie privite ca o formă de divertisment. Cu toate acestea, horoscoapele rămân extrem de populare, iar tema anxietății este una dintre cele mai discutate în previziunile pentru luna iulie.

Mai multe publicații de specialitate, printre care The Old Farmer's Almanac, Bustle, AstroStyle și Hindustan Times, arată că luna iulie este marcată de mai multe tranzite astrologice importante. Printre acestea se numără Mercur retrograd până în jurul datei de 23 iulie, intrarea Soarelui în Leu și retrogradarea lui Saturn spre finalul lunii.

Astrologii susțin că astfel de configurații sunt asociate cu dificultăți de comunicare, reevaluarea relațiilor, emoții mai intense și tendința de a analiza excesiv situațiile cotidiene.

Rac

Pentru nativii Rac, accentul cade pe planul emoțional. Mercur retrograd în semnul lor este interpretat de astrologi ca o perioadă în care pot reveni amintiri, probleme nerezolvate sau discuții din trecut. Din acest motiv, Racii ar putea deveni mai sensibili și mai predispuși la îngrijorare.

Fecioară

Fecioarele sunt descrise frecvent drept perfecționiste, iar luna iulie ar putea accentua tendința de a analiza fiecare detaliu.

Astrologii recomandă evitarea suprasolicitării și acordarea unei atenții mai mari odihnei și echilibrului dintre muncă și viața personală.

Gemeni

Pentru Gemeni, perioada este caracterizată de multă energie, dar și de posibilitatea apariției unor tensiuni generate de comunicare sau de schimbări rapide. Unele horoscoape recomandă canalizarea energiei spre proiecte concrete pentru a reduce sentimentul de agitație.

Pești

Nativii Pești sunt sfătuiți să acorde atenție echilibrului emoțional și să evite izolarea. Astrologii consideră că această perioadă poate aduce o sensibilitate crescută și nevoia de clarificare a unor relații personale.

Capricorn

Capricornii ar putea resimți presiuni în plan profesional și în relațiile apropiate. Horoscoapele lunii iulie indică necesitatea unei mai bune organizări și evitarea asumării unui volum prea mare de responsabilități.

Indiferent de zodie, majoritatea previziunilor pentru luna iulie insistă asupra aceleiași idei: răbdarea și comunicarea atentă sunt cele mai bune instrumente pentru a evita conflictele și stresul inutil. Perioada este prezentată ca una favorabilă reflecției și reorganizării priorităților, mai ales până la încheierea fazei de Mercur retrograd.

În același timp, specialiștii în sănătate mintală atrag atenția că anxietatea este o afecțiune reală, care nu poate fi explicată prin poziția astrelor. Dacă stările de neliniște persistă sau afectează viața de zi cu zi, este recomandată consultarea unui psiholog sau psihiatru.