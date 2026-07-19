Trei zodii ar putea intra într-o perioadă de schimbări profesionale în a doua jumătate a lunii iulie 2026, potrivit unei analize comparative a previziunilor publicate de People, Stylist, AstroStyle și The Economic Times. Gemenii, Fecioarele și Scorpionii apar în mai multe prognoze astrologice cu indicii legate de noi oportunități, schimbarea obiectivelor profesionale sau avansarea în carieră.

Perioada de după 15 iulie este prezentată de astrologi drept una favorabilă reevaluării direcției profesionale, iar revenirea lui Mercur la mers direct, pe 23 iulie, ar putea aduce mai multă claritate în negocieri și decizii. Previziunile astrologice au însă caracter orientativ și nu reprezintă certitudini privind evoluția profesională.

Pentru Gemeni, luna iulie ar putea aduce una dintre cele mai vizibile schimbări pe plan profesional. AstroStyle notează că o nouă slujbă, o creștere salarială sau o altă oportunitate de câștig ar putea apărea în această perioadă.

Un detaliu interesant este legat de revenirea unei persoane din trecutul profesional. Potrivit sursei citate, un fost coleg ar putea reapărea cu o propunere care merită analizată.

The Economic Times descrie, la rândul său, iulie drept una dintre cele mai active luni ale anului pentru Gemeni în ceea ce privește cariera. Sunt menționate posibile schimbări neașteptate, oferte pentru freelanceri și antreprenori, dar și oportunități profesionale care pot apărea rapid.

Astrologii recomandă însă prudență până pe 23 iulie, cât timp Mercur se află în retrograd. Contractele, salariul și condițiile unei eventuale oferte ar trebui analizate atent înaintea unei decizii.

Fecioarele se află, de asemenea, printre zodiile cu un posibil punct de cotitură profesional în a doua parte a lunii.

Horoscopul publicat de People pentru 15 iulie indică o posibilă schimbare a obiectivelor de carieră. În prognoza lunară, aceeași publicație vorbește despre ambiții profesionale în creștere și despre o oportunitate care ar putea apărea rapid și ar putea necesita un răspuns într-un timp scurt.

Stylist indică, pentru a doua jumătate a lunii iulie, o nouă șansă de afirmare și de prezentare a abilităților la locul de muncă.

Pentru unele Fecioare, acest context ar putea însemna o promovare sau un proiect nou. Pentru altele, nemulțumirile acumulate pot duce la analizarea unei schimbări de serviciu, mai ales dacă actualul loc de muncă nu mai corespunde obiectivelor profesionale.

Scorpionii ar putea avea parte de o evoluție profesională importantă în a doua jumătate a lunii iulie.

În prognoza săptămânală publicată de People pentru perioada 12-18 iulie, astrologul Kyle Thomas indică posibilitatea unui progres semnificativ în carieră pentru această zodie.

Contextul poate favoriza asumarea unor responsabilități noi, creșterea vizibilității profesionale sau apariția unei direcții diferite de cea urmată până acum.

O schimbare de serviciu nu este indicată explicit pentru toți nativii Scorpion, însă avansul profesional menționat în previziuni poate include o ofertă externă, un rol diferit sau decizia de a părăsi un post care nu mai oferă perspective.

Mai multe prognoze astrologice pentru iulie 2026 pun accent pe data de 23 iulie, când Mercur revine la mers direct. În interpretarea astrologică, perioada este asociată cu o mai bună clarificare a negocierilor, documentelor și discuțiilor începute anterior.

Pentru Gemeni, Fecioară și Scorpion, ultimele zile ale lunii ar putea aduce răspunsuri legate de carieră sau confirmarea unei direcții profesionale noi.

Previziunile astrologice nu garantează schimbarea unui loc de muncă, însă cele patru surse analizate indică pentru aceste trei zodii o perioadă cu oportunități și posibile decizii importante în plan profesional.