Bătaie la bordul unui avion easyJet care zbura spre Liverpool. Aeronava s-a întors la Tenerife

Un avion al companiei easyJet care decolase din Tenerife, Insulele Canare, cu destinația Liverpool, Marea Britanie, a fost nevoit să revină pe aeroport după ce la bord a izbucnit o altercație între membri ai două familii, potrivit Fox News.

Aeronava și-a reluat zborul numai după intervenția poliției și debarcarea celor opt persoane implicate în incident.

Incidentul a avut loc la începutul acestei săptămâni. Potrivit informațiilor citate de publicația americană, aproximativ zece pasageri au fost implicați în altercație. Avionul, care avea la bord 186 de persoane, s-a întors pe Aeroportul Tenerife Sud, unde a fost întâmpinat de poliție.

Un purtător de cuvânt al easyJet a confirmat că aeronava a făcut cale întoarsă din cauza unui grup de pasageri care a avut un comportament violent și perturbator. După intervenția autorităților, zborul și-a continuat călătoria către Liverpool.

Potrivit Gărzii Civile spaniole, toate persoanele implicate în conflict sunt cetățeni britanici. Autoritățile au precizat că opt persoane care călătoreau împreună – doi adulți și șase minori – au fost debarcate din avion.

Anchetatorii susțin că disputa ar fi început încă din terminalul aeroportului, unde cele două familii au avut o „discuție aprinsă”. Conflictul ar fi continuat după îmbarcare și, la scurt timp după decolarea aeronavei, ar fi degenerat într-o confruntare fizică.

În aceste condiții, echipajul a decis revenirea la aeroport pentru ca autoritățile să poată interveni. După aterizare, polițiștii au urcat la bord și au procedat la debarcarea persoanelor implicate, permițând ulterior reluarea zborului spre Liverpool.

Reprezentanții companiei easyJet au transmis că echipajele companiei sunt instruite să gestioneze rapid situațiile în care pasagerii manifestă un comportament violent sau perturbator.

Operatorul aerian a subliniat, de asemenea, că nu tolerează agresiunile la bord și că siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă o prioritate.

Cazul este analizat de autoritățile spaniole, care urmează să stabilească circumstanțele exacte ale altercației.